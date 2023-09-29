ФОТО | На вечере-беседе в аудитории KUMU можно было послушать личные истории журналистов. В мероприятии приняли участие сотрудники RusDelfi

На сцене выступили Пеэп Пахв, Хейдит Кайо, Сулев Ведлер, Тармо Вахтер, Холгер Роонемаа и Кярт Анвельт. Тексты редактировал Ээро Эпнер. Вечер вел Роальд Йоханнсон. Из русскоязычной редакции в мероприятии приняли участие главный редактор Андрей Шумаков и корреспондент Роман Старопопов.

„Мы не должны забывать ни на минуту, что мы прежде всего люди. Несмотря на то, что о нас говорят, и несмотря на то, что мы иногда заслуживаем. У нас есть чувства и мечты, личная жизнь и болевой порог, мы плачем и смеемся, злимся и разочаровываемся, совершаем ошибки и извиняемся. Мы можем быть высокомерными людьми и послушными гражданами. И, конечно, всем остальным, что находится между этими двумя крайностями“, - сказал главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд о вечере, который впервые прошел в Эстонии.

„Вечером 29 сентября в KUMU наши журналисты рассказывают о себе. Они не обязаны придерживаться какой-то формальной роли или носить маску. Наши журналисты смотрят на аудиторию и рассказывают истории, которые еще никто не раскрывал с такой широтой и глубиной. Все истории - личные, по крайней мере, большинство из них. В то же время все истории в той или иной степени связаны с работой. Потому что такова наша жизнь - в ней эмоциональная готовность сопровождает каждый шаг и каждый вздох“, - добавил Соонвальд.