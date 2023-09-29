Хорошо забытое старое? Лийна Нормет возвращается к социал-демократам

По словам Лийны Нормет, причина ее вступления в Социал-демократическую партию – простая.



„Я по-прежнему верю, что честная, чистая, открытая и прозрачная политика возможна. Я ценю вежливую и аргументированную политическую культуру, которой, к сожалению, становится всё меньше. При этом социал-демократы всегда сохраняли достоинство и относились к другим с уважением“, – отметила она.



„Мы на протяжении нескольких месяцев неоднократно встречались и основательно обсуждали как политические, так и мировоззренческие темы. Точек соприкосновения и общих направлений у нас предостаточно. Я пришла с новой энергией, которая будет способствовать новым изменениям как в Таллинне, так и в целом“, – сказала Нормет.



По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, от вступления Лийны Нормет в ряды социал-демократов выиграет как партия, так и Таллинн.



„Лийна Нормет – целеустремленный и опытный предприниматель, одна из ее целей – помогать женщинам начинать карьеру в бизнесе. Социал-демократы всегда выступали за равноправие и возможности для женщин участвовать и в большой политике – только так можно построить справедливое общество. Я уверен, что Лийна сумеет воодушевлять людей на обоих этих направлениях. Добро пожаловать, Лийна!“ - отметил Ляэнеметс.



По словам председателя фракции социал-демократов в городском собрании Таллинна Евгения Осиновского, он рад, что Лийна Нормет решила присоединиться именно к команде столичных социал-демократов.



„Социал-демократы за два года доказали, что изменения в Таллинне возможны. Будем так же активно продолжать работу на этом направлении. Лийна привнесет в нашу команду свежую энергию и новые идеи, которые мы вместе сможем претворить в жизнь. Я рад и тому, что с сегодняшнего дня доля женщин в нашей столичной фракции превышает 70 процентов“, – подчеркнул Осиновский.



Лийна Нормет – специалист в сфере здравоохранения и предприниматель, специализирующийся на оказании медицинских услуг женщинам. У Лийны Нормет трое детей.