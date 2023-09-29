Пропавший в прошлом году 22-летний мужчина найден мертвым. Полиция просит помощи

Причина смерти мужчины выясняется. Также полиция сейчас еще выясняет все связанные с исчезновением мужчины обстоятельства, поэтому просит всех, у кого есть информация об этом, связаться в ними по телефону 6125311 или по электронной почте irina.maloseva@politsei.ee .