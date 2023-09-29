ЧП и криминал
29.09.2023, 15:20

Пропавший в прошлом году 22-летний мужчина найден мертвым. Полиция просит помощи

 
Politseipildid
Politseipildid
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В конце июля в Харьюмаа, в волости Ания, недалеко от Кехра нашли тело мужчины. Экспертиза подтвердила, что это пропавший в апреле прошлого года 22-летний Алекс. Молодой человек был одет в камуфляжную одежду темного цвета.

Причина смерти мужчины выясняется. Также полиция сейчас еще выясняет все связанные с исчезновением мужчины обстоятельства, поэтому просит всех, у кого есть информация об этом, связаться в ними по телефону 6125311 или по электронной почте irina.maloseva@politsei.ee.

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