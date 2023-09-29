ВИДЕО | Новый глава эстонской военной разведки: Россия пытается вбить клин между Украиной и союзниками

Кивисельг сказал, что действия Украины в настоящее время не соответствуют стандартам НАТО, поскольку при наземном наступлении украинцам не хватает превосходства в воздухе. „Если бы у украинцев была поддержка в воздухе, то они бы могли продвигаться быстрее. Если мы посмотрим на те действия, которые сейчас производит Украина, они не соответствуют стандартам НАТО. Если НАТО идет на наземную атаку, то только при наличии превосходства в воздухе, чего у Украины сейчас нет, поэтому и продвижение затруднено“, - сказал Кивисельг.

При этом он надеется, что союзники в этом помогут. „Думаю, что союзники помогут с воздушной обороной. Разведывательные ведомства по всему миру прогнозируют, что чем ближе зима, тем больше атак со стороны России будет совершаться на объекты энергетической инфраструктуры. Этого Запад хочет избежать“.

Кивисельг отметил, что цена за каждые сто метров или километр прорыва велика, и это нельзя недооценивать. К сожалению, до победы еще далеко. Пока России удается покрывать те большие потери в живой силе, которые она несет. „Пока военной победы на поле боя, когда та или другая сторона подняла бы руки и сдалась, не видно, - заявил он. - Мы должны готовится к тому, что война будет продолжаться еще какое-то время“.

Также, по словам Кивисельга, Москва пытается вбить клин между Украиной и союзниками, специально усиливая разногласия, звучащие в СМИ: „Россия пытается усилить этот раскол, вне зависимости от того, есть этот раскол там или нет“.

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