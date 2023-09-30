ФОТО | Зюлейха Измайлова возмущена поведением парламентария, который переставил ее велосипед(21)
Март Маастик (Isamaa) передвинул трехколесный велосипед Зюлейхи Измайловой (Eesti 200) во дворе Тоомпеа, чтобы припарковать свой внедорожник. “Невероятное хамство со стороны представителя Isamaa!“ - пожаловалась Измайлова. Маастик возразил, что коллега, рассказавшая об инциденте в Facebook, искала дешевой популярности.
В среду Измайлова поделилась фотографиями ситуации в социальных сетях. Она отметила, что накануне вечером оставила велосипед в охраняемом дворе. „На следующих фотографиях - мой велосипед после того, как „джентльмен“ Isamaa Март Маастик прибыл в парламент на огромном внедорожнике с прицепом. У дяди Марта не хватило места для парковки, и, будучи сообразительным человеком, он нашел умное решение. Самовольное перемещение не принадлежащего ему имущества в удобное для него место. Господин не видит ничего странного в своем поступке. Для него это совершенно естественное поведение, - сказала Измайлова. - В ходе разговора с ним выяснилось, что он сейчас переезжает и паркует трейлер во дворе Рийгикогу, где хранит свои личные вещи. И некоторые вещи он даже хранит в здании Рийгикогу“.