ФОТО | Зюлейха Измайлова возмущена поведением парламентария, который переставил ее велосипед

В среду Измайлова поделилась фотографиями ситуации в социальных сетях. Она отметила, что накануне вечером оставила велосипед в охраняемом дворе. „На следующих фотографиях - мой велосипед после того, как „джентльмен“ Isamaa Март Маастик прибыл в парламент на огромном внедорожнике с прицепом. У дяди Марта не хватило места для парковки, и, будучи сообразительным человеком, он нашел умное решение. Самовольное перемещение не принадлежащего ему имущества в удобное для него место. Господин не видит ничего странного в своем поступке. Для него это совершенно естественное поведение, - сказала Измайлова. - В ходе разговора с ним выяснилось, что он сейчас переезжает и паркует трейлер во дворе Рийгикогу, где хранит свои личные вещи. И некоторые вещи он даже хранит в здании Рийгикогу“.