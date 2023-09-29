Прощай, бабье лето! Читайте, какая погода ждет нас на выходных

Суббота, 30.09:

Ночью: облачно, дождливо. В начале ночи ветер южный 3-9, после полуночи юго-западный 5-10, с порывами 15 м/с. Температура воздуха 12..16°С.

Днем: До обеда облачно с прояснениями, во второй половине дня облачность с запада уменьшится. Во многих местах пройдут дожди. Юго-западный и западный ветер усилится до 6-13, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 15..19°С.

Воскресенье, 01.10:

Ночью: переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди. Местами осадки будут сильными, ожидается гроза. Ветер юго-западный и западный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 7..11, на побережье до 14°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах дожди, к вечеру осадки ослабнут. Ветер западный, северо-западный, в первой половине дня также юго-западный 5-11, порывами 13, на северном побережье до 17 м/с, к вечеру немного ослабнет. Температура воздуха 14..17°С.

Понедельник, 02.10:

Ночью: Малая и переменная облачность. Местами дожди. Западный и северо-западный ветер сменится на юго-западный 4-10, до полуночи на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5..9, на побережье до 13°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, днем ​​на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14..16°С.

Вторник, 03.10:

Ночью: Переменная облачность. Местами дожди. Утром на юго-западе Эстонии облачность усилится, и осадки на островах будут сильными. Ветер юго-западный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7..11, на побережье до 14°С.

Днем: Облачность увеличивается. Дождь распространяется по стране на северо-восток, местами осадки сильные. Ветер сменится с юго-западного на юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Днем ​​со стороны островов снова сменится на юго-западный и усилится до 5-11, порывами до 13, на островах и побережье Западной Эстонии порывами до 16 м/с . Температура воздуха 14..17°С.

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