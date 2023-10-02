„Боялся подойти, чтобы не заподозрили в педофилии“. Как правильно помочь потерявшемуся ребенку

„Вдруг мама не заметила, как малыш выскользнул на улицу?“

Жительница Таллинна Елена после работы как всегда направилась домой. На остановке в центре города она заметила ребенка лет четырех-пяти. Малыш весело вертелся на придорожном столбе. „Буквально нависал над проезжей частью, вот-вот готовый свалиться под колеса транспорта“, — делится женщина с RusDelfi.

Поскольку место казалось многолюдным, Елена решила, что где-то неподалеку есть и родители дошкольника. Но спустя некоторое время убедилась, что ребенок все же на улице один.

„Я огляделась и решила подойти к малышу, попробовала заговорить. Видела, что ребенок стеснялся, невнятно произносил свое имя, поэтому попросила вместе с ним зайти в находящуюся рядом парикмахерскую — вдруг мама там и не заметила, как малыш выскользнул на улицу?“ — рассказывает женщина.

Но и там родителей не оказалось, поэтому Елена позвонила в полицию. „Патруль приехал буквально через пару минут после вызова. После передачи малыша в надежные руки я успокоилась и поехала домой“, — делится неравнодушная жительница Таллинна.

„Недавно я сам столкнулся с ужасной проблемой, — рассказывает житель Таллинна Александр. — Увидел на улице ребенка, который, как мне показалось, потерялся. Но сам побоялся подойти к малышу, не решился. Чтобы меня не заподозрили в педофилии. Но не остался в стороне, а попросил проходящую женщину помочь ребенку“.