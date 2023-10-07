07.10.2023, 16:35
Можно ли сократить рабочую неделю на заводе? Для Эстонии короткая рабочая неделя остается голубой мечтой(1)
ФОТО: Erakogu
С каждым годом растет интерес к гибкому режиму рабочему времени, свободный график работы особенно привлекает представителей молодого поколения, пишет издание Eesti Päevaleht.
Судя по данным исследований, которые проводят Агентство по исследованию зарплат (Palgainfo Agentuur) совместно с порталом cvkeskus.ee, в Эстонии работникам каждого второго предприятия (55%) предоставляют в случае необходимости свободные дни с сохранением средней зарплаты, 31% предприятий гарантируют своим работникам дополнительный отпуск также с сохранением заработка.