Можно ли сократить рабочую неделю на заводе? Для Эстонии короткая рабочая неделя остается голубой мечтой

Судя по данным исследований, которые проводят Агентство по исследованию зарплат (Palgainfo Agentuur) совместно с порталом cvkeskus.ee, в Эстонии работникам каждого второго предприятия (55%) предоставляют в случае необходимости свободные дни с сохранением средней зарплаты, 31% предприятий гарантируют своим работникам дополнительный отпуск также с сохранением заработка.

По всему миру не первый год обсуждается внедрение четырехдневной рабочей недели, и такие проекты оказываются довольно успешными. Например, в 2022 году Бельгия стала первой в мире страной, которая официально ввела четырехдневную рабочую неделю. Работники получили право проводить полную рабочую неделю за четыре дня вместо обычных пяти без потери в зарплате. Проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю запустили в Португалии и Великобритании.