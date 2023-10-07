Экономика
07.10.2023, 16:35

Можно ли сократить рабочую неделю на заводе? Для Эстонии короткая рабочая неделя остается голубой мечтой

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В фирме Scoro считают, что четырехдневная рабочая неделя отлично подходит для тех, кто работает головой.
В фирме Scoro считают, что четырехдневная рабочая неделя отлично подходит для тех, кто работает головой.
ФОТО: Erakogu

С каждым годом растет интерес к гибкому режиму рабочему времени, свободный график работы особенно привлекает представителей молодого поколения, пишет издание Eesti Päevaleht.

Судя по данным исследований, которые проводят Агентство по исследованию зарплат (Palgainfo Agentuur) совместно с порталом cvkeskus.ee, в Эстонии работникам каждого второго предприятия (55%) предоставляют в случае необходимости свободные дни с сохранением средней зарплаты, 31% предприятий гарантируют своим работникам дополнительный отпуск также с сохранением заработка.

По всему миру не первый год обсуждается внедрение четырехдневной рабочей недели, и такие проекты оказываются довольно успешными. Например, в 2022 году Бельгия стала первой в мире страной, которая официально ввела четырехдневную рабочую неделю. Работники получили право проводить полную рабочую неделю за четыре дня вместо обычных пяти без потери в зарплате. Проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю запустили в Португалии и Великобритании.

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