С воскресенья в Таллинне возобновится движение всех трамваев

В октябре будет полностью восстановлено движение трамваев, прерванное на несколько месяцев в связи с проведением строительных работ. Трамвайные маршруты №2 и 4 возобновили работу в начале сентября, трамвайные маршруты №1 и 3 продолжат работу с 1 октября. Трамвай № 6, временно введенный в эксплуатацию в связи со строительством трамвайных путей в Старый порт, продолжит курсировать по маршруту „Тонди-Копли“ по меньшей мере до конца октября. Городские власти рассматривают возможность сделать линию №6 постоянной.

По завершении строительных работ на перекрестке бульвара Пыхья и улицы Курси автобусы №3, 8, 66 и 73 будут останавливаться на месте бывшей остановки „Линнахалль“. Кроме того, для улучшения регулярности движения скорректировано расписание автобуса № 13.

В связи со строительством трамвайных путей в Старый порт автобусы №1, 2, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 18А, 20, 20А, 23, 29, 31, 34, 35, 38, 42, 44, 46, 51, 55, 60, 63 и 66 продолжат двигаться по объездным маршрутам.



Из-за строительства терминала Rail Baltic Ülemiste трамвай №4 не будет доезжать до аэропорта. Конечной остановкой трамвая станет „Суур-Паала“. С учетом вышеизложенного автобус № 2, следующий в направлении центра города, будет делать дополнительную остановку на трамвайной остановке у аэропорта, а автобус № 15 продолжит останавливаться у аэропорта в обоих направлениях.

Подробную информацию, расписание, маршруты и остановки можно найти на сайте transport.tallinn.ee.

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