Эстонские магазины накрыла волна попыток кражи с применением насилия

По словам руководителя службы охраны Viking Security Юхана Айа, попытки насильственных краж совершались как ворами, которые до этого уже попадали в орбиту внимания охранников и полиции, так и неизвестными до этого момента лицами, которые действовали организованно и в группе.

“Некоторые из так называемых профессиональных воров, отбывших наказание, вернулись на преступную стезю, набрали новых сообщников и действуют небывало нахальным образом. Однако не менее тревожно то, что появились новые компании, действующие крайне скоординировано и разделяющие обязанности. Это говорит о том, что ряды преступников пополняются“, - оценил Айя.

„Еще одна тревожная тенденция – кражи, совершенные несовершеннолетними. Уже весной их было немало. К сожалению, несовершеннолетние, если более конкретно - мальчики-подростки, в последнее время также совершали попытки насильственных краж“, - сказал представитель охранной фирмы.

Он привел в пример случай, который имел место в Тарту на прошлой неделе, когда ранее уже попадавшийся на кражах мужчина пришел в продуктовый магазин, вооружившись ножом, и попытался украсть товара на сумму более 100 евро. “При задержании человек оказал сопротивление и попытался скрыться, но совместными усилиями охраны и полиции его поймали“, - пояснил Айя.

„В Пярну же, например, произошел случай, когда неопытный вор попытался вынести из магазина сразу шесть бутылок водки. Конечно, это не осталось незамеченным, но когда человека попытались остановить, он стал агрессивным, и охраннику в итоге пришлось применить наручники“, - рассказал руководитель охраны.

По его словам, осенью прошлого года также был заметен рост попыток кражи с применением насилия, но он был не таким интенсивным.

„Экономическая напряженность имеет тенденцию выражаться в том числе росте преступности. В любом случае предпринимателям нужно обезопасить свои магазины и склады, и у всех людей есть повод быть немного более бдительными“, - посоветовал он.



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