02.10.2023, 10:20
Задевает человеческое достоинство? В Тартуской тюрьме заключенных и посетителей раздевают догола на глазах у охранников(6)
В Тартуской тюрьме было несколько случаев, когда заключенных подвергали обыску с раздеванием без уважительной причины. В результате одного инцидента заключенный даже получил телесные повреждения, пишет Eesti Päevaleht.
В феврале этого года в Тартуской тюрьме провели обыск заключенного Марека (имя изменено, но редакции известно - М.М.). Само по себе в этом не было бы ничего необычного — Марека пришлось отвезти к врачу, а заключенного перед таким переездом обычно обыскивают, чтобы он ничего не смог тайно взять с собой из тюрьмы.