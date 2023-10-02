Задевает человеческое достоинство? В Тартуской тюрьме заключенных и посетителей раздевают догола на глазах у охранников

В феврале этого года в Тартуской тюрьме провели обыск заключенного Марека (имя изменено, но редакции известно - М.М.). Само по себе в этом не было бы ничего необычного — Марека пришлось отвезти к врачу, а заключенного перед таким переездом обычно обыскивают, чтобы он ничего не смог тайно взять с собой из тюрьмы.