ВИДЕО | „Сила в правде“? Полиция отреагировала на наклейку на автомобиле у ТЦ Юлемисте, что грозит автовладельцу?

Рядом с надписью - эмблема с головой медведя в шапке цвета эстонского флага. Полицейский говорит, что необходимо разобраться, нет ли в этих акциях чего-то провокационного. На видео видно, что все участники ведут себя вполне корректно, хоть мужчины и недовольны таким пристальным вниманием к ним стражей правопорядка.