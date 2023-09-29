29.09.2023, 15:35
ВИДЕО | „Сила в правде“? Полиция отреагировала на наклейку на автомобиле у ТЦ Юлемисте, что грозит автовладельцу?
Полиция: такие провокации снижают чувство безопасности
ФОТО: Erakogu
В группе „Таллиннцы“ опубликовано видео, на котором видно, что на парковке торгового центра Юлемисте полиция общается владельца автомобиля с наклейкой “Сила в правде“.
Рядом с надписью - эмблема с головой медведя в шапке цвета эстонского флага. Полицейский говорит, что необходимо разобраться, нет ли в этих акциях чего-то провокационного. На видео видно, что все участники ведут себя вполне корректно, хоть мужчины и недовольны таким пристальным вниманием к ним стражей правопорядка.