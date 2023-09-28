Как спасти продукты питания с истекающим сроком годности?

После срока «лучше до“ дольше всего сохраняются, не теряя качества, сухие продукты, такие как рис, макароны, гречка или мука. При правильном хранении – в закрытом виде, в сухом и прохладном месте – их можно свободно употреблять в течение многих лет после истечения указанного срока. То же самое относится, например, к печенью или картофельным чипсам. Сахар, мёд и соль сами по себе являются натуральными консервантами и, по сути, можно сказать, не «стареют“, — сказал Ламп.

„Например, при хранении в сухом, прохладном месте шоколад может храниться несколько лет после истечения срока „лучше до“ из-за высокого содержания сахара и какао. Тёмный шоколад при долгом хранении приобретает лёгкий белый налёт, но, на самом деле, это кристаллизованный растительный жир, который совершенно безопасен“, — пояснил Ламп.

„Почти половина выбрасываемой еды готовится дома, и изменение потребительских привычек людей имеет большое значение. Кроме того, важно различать «годен до“ и «лучше до“. Продукты «годен до“ не следует употреблять после истечения срока годности из соображений безопасности. Однако «лучше до“ — это просто рекомендация производителя, а еда вполне съедобна и обычно имеет такой же приятный вкус даже спустя годы после истечения указанного срока“, — сказал Ламп.

„На различных этапах производства продуктов питания используется огромное количество воды, не говоря уже о ресурсах, необходимых для транспортировки, упаковки и, к сожалению, для уничтожения. Одним из самых дорогих продуктов с точки зрения природных ресурсов является шоколад, для производства одного килограмма которого требуется более 17 000 литров воды. Для производства килограмма говядины требуется 15 000 литров, и, например, на килограмм такого, казалось бы, простого продукта, как макароны, требуется 1800 литров воды, а в случае с рисом — почти 2500 литров воды“, — поделился Ламп.

По словам Оливера Себастьяна Лампа, основателя Sumena.ee, первого в Эстонии магазина, спасающего от утилизации продукты с приближающимся сроком «лучше до“, в Эстонии ежегодно выбрасывается около 167 000 тонн продуктов питания (это 127 килограммов на человека) на сумму 164 миллиона евро. „Стоимость еды, которую ежегодно выбрасывает средняя эстонская семья, составляет в среднем 200 евро, хотя в половине случаев такого расточительства можно было бы легко избежать и спасти продукты“, – сказал Ламп.

„Овощи глубокой заморозки и, например, мороженое можно спокойно употреблять в пищу и через полгода после рекомендованного срока. В случае с мороженым, важно, чтобы его не вынимали из холодильника в тёплое помещение несколько раз, в это время в нём могут поселиться бактерии“, – сказал основатель магазина, спасающего продовольственные товары.

„Всегда стоит посмотреть, какой срок указан на упаковке «годен до“ или «лучше до“. Например, вопреки распространённому мнению, сыр не является скоропортящимся продуктом, и его, в зависимости от типа, можно есть в течение шести месяцев после истечения рекомендуемого срока. Простое правило заключается в том, что твёрдые сыры с меньшим содержанием влаги хранятся в несколько раз дольше, чем мягкие сыры“, — добавил Ламп.

„В Эстонии к спасаемым продуктам питания до сих пор часто относятся с предубеждением, хотя для этого нет никаких оснований. Продукты, у которых срок «лучше до“ уже наступил или приближается, следует не прятать на задней полке магазина, а смело рекламировать“, — сказал Ламп.

По мнению Оливера Себастьяна Лампа, государство также могло бы многое сделать для спасения продуктов питания, оно могло бы и поощрять их потребление, а не утилизацию. «Например, недавно один завод по производству пива предложил нам свой продукт с приближающимся сроком «лучше до“, но в итоге оказалось, что для них выгоднее всего уничтожить товар в присутствии человека из Налогового департамента, который будет стоять рядом и наблюдать, как совершенно хороший продукт просто выливают. Государству действительно следует сделать подобное недопустимым“, — добавил Ламп.

По словам основателя Sumena, производители продуктов питания сами также могли бы вести себя более экономно и экологично. «Многие производители утверждают, что, когда приближается рекомендуемый срок использования их товаров, они, скорее, уничтожат их, чем выставят на продажу по более низкой цене, потому что это, якобы, каким-то образом наносит ущерб их бренду. На самом деле, вам следует больше думать о том, какой экологический след оставляет ваш бренд и как его уменьшить“, — сказал Ламп.

Sumena, первый продуктовый магазин, торгующий товарами с истёкшим или приближающимся сроком «лучше до“, основанный молодыми эстонскими предпринимателями, в первой половине нынешнего года спас более 330 000 единиц товара, которые в противном случае были бы выброшены. Sumena основали в 2022 году два молодых предпринимателя Йоозеп Кальюла и Оливер Себастьян Ламп.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .