Забыли обновить договор? Если случится ДТП, это влетит в копеечку!

По оценке члена правления LKF Лаури Потсеппа, напоминание о дорожном страховании многих людей уберегает от проблем. «Более половины его получателей сразу заключают новый договор, тем самым избегая возможного штрафа за езду без страхования или даже покрытия ущерба в том случае, если их поведение обусловит дорожно-транспортное происшествие. Наша практика показывает, что обычно люди забывают продлевать договор дорожного страхования“, – сказал Потсепп.

Потсепп призвал автовладельцев проверить свой адрес электронной почты, чтобы они могли получать письма, связанные со страхованием, и прочие необходимые письма. «Убедитесь в том, что на портале eesti.ee у вас настроена переадресация на тот адрес электронной почты, которым вы пользуетесь в повседневной жизни. Приблизительно 300 напоминаний в месяц не доходят до автовладельцев, поскольку адрес электронной почты не функционирует или на портале eesti.ee не настроена переадресация на действующий адрес“, – объяснил Потсепп.

Если человек забудет обновить договор дорожного страхования, и его поведение во время вождения соответствующего автомобиля обусловит возникновение ущерба, пострадавшее лицо получит страховое возмещение. Однако собственник автомобиля, который не заключил договор страхования и поведение которого обусловило несчастный случай, должен будет компенсировать страховщику это возмещение. Средний размер ущерба в случае дорожного страхования составляет более 2000 евро, но иногда сумма обратного требования может составлять десятки тысяч евро.