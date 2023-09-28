Забыли обновить договор? Если случится ДТП, это влетит в копеечку!
Каждый месяц Фонд дорожного страхования (LKF) отправляет около 10 000 напоминаний о дорожном страховании тем автовладельцам, чей договор дорожного страхования прекратил действовать и не был обновлен. 60 процентов получателей напоминания сразу заключают новый договор.
По оценке члена правления LKF Лаури Потсеппа, напоминание о дорожном страховании многих людей уберегает от проблем. «Более половины его получателей сразу заключают новый договор, тем самым избегая возможного штрафа за езду без страхования или даже покрытия ущерба в том случае, если их поведение обусловит дорожно-транспортное происшествие. Наша практика показывает, что обычно люди забывают продлевать договор дорожного страхования“, – сказал Потсепп.
Потсепп призвал автовладельцев проверить свой адрес электронной почты, чтобы они могли получать письма, связанные со страхованием, и прочие необходимые письма. «Убедитесь в том, что на портале eesti.ee у вас настроена переадресация на тот адрес электронной почты, которым вы пользуетесь в повседневной жизни. Приблизительно 300 напоминаний в месяц не доходят до автовладельцев, поскольку адрес электронной почты не функционирует или на портале eesti.ee не настроена переадресация на действующий адрес“, – объяснил Потсепп.
Если человек забудет обновить договор дорожного страхования, и его поведение во время вождения соответствующего автомобиля обусловит возникновение ущерба, пострадавшее лицо получит страховое возмещение. Однако собственник автомобиля, который не заключил договор страхования и поведение которого обусловило несчастный случай, должен будет компенсировать страховщику это возмещение. Средний размер ущерба в случае дорожного страхования составляет более 2000 евро, но иногда сумма обратного требования может составлять десятки тысяч евро.
По словам руководителя отдела прямых и офисных продаж страхового общества Seesam Тийи Прёэм, страховые общества отправляют своим клиентам не только напоминания о дорожном страховании, но и другие предложения об обновлении договора, по электронной почте. «Преобладающая часть клиентов, заключающих договор дорожного страхования, предпочитают получать счета именно по электронной почте. Если клиент не получает счета и не производит оплату, действие страхования может быть прервано. Если вы сменили адрес электронной почты, сообщите свой новый адрес электронной почты своему контактному лицу, занимающемуся вопросами страхования“, – сказала Прёэм.
Проверить действие страхования можно на странице LKF www.lkf.ee/kindlustusekehtivus. Предложения по дорожному страхованию можно сравнить с помощью веб-калькулятора: www.lkf.ee/kalkulaator.
LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, Бюро зеленой карты в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. LKF возмещает ущербы, обусловленные поведением водителей тех транспортных средств, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование и которые не установлены. Также LKF организовывает разрешение споров относительно дорожного страхования через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.
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