Керсти Кальюлайд: Партия реформ звала меня баллотироваться по своему списку

По словам Кальюлайд, в двух очных беседах с Каей Каллас также обсуждалась возможность того, что Эстонское государство поддержит экс-президента в качестве кандидата на пост генерального секретаря НАТО, но в итоге ничего не получилось.

„Я не думаю, что сегодня в эстонской политике нет хороших и компетентных людей, которые поведут Эстонию в безопасное будущее. Я абсолютно уверена, что они есть. Но им также будет легче выполнять свою работу, если общественность поможет им более четко сформулировать месседж. Очевидная проблема для меня сегодня заключается в том, что я чувствую, что лодка дрейфует и движется в никуда.

Вообще-то, я не вижу недостатка в этой партии талантливых и хороших людей. Я очень ценю то, что скамья Партии реформ в Эстонии на самом деле очень длинная. Их результат на выборах показывает, что избиратель действительно ценит их track record, то есть прежние достижения. И я, конечно, не чувствовала, что меня там не хватает“, - сказала Кальюлайд.

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