ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Предприятие Eesti Pagar заподозрили в использовании муки из насекомых

В начале года в эстонских социальных сетях стали распространяться теории о том, что в пищевой промышленности тайно в продукцию добавляется мука, изготовленная из насекомых. В январе рубрика «Проверка фактов“ выяснила, эта ложная информация появилась оттого, что Европейский союз разрешил использовать несколько видов насекомых в продуктах питания. Но это не означает, что в какой-то пищевой продукт можно было бы добавлять без ведома потребителя насекомых или изготовленную из них муку.

На сей раз ложные утверждения родились на основе фотографии пирожных Pealinna („Столичные“) производства Eesti Pagar. В посте было отмечено, что на продукте есть маркировка в виде лягушки, из чего автор поста делает заключение, что при изготовлении пирожных используется мука из насекомых.

Факты:

- маркировка на упаковке в виде лягушки - это маркировка качества неправительственной организации Rainforest Alliance.

- Представитель Eesti Pagar заверяет, что компания не использует муку, изготовленную из насекомых.

- Как насекомые, так и Rainforest Alliance в последнее время все чаще становятся объектом ложной информации со стороны сторонников теорий заговора.

Rainforest Alliance («Тропический альянс“) – это международная некоммерческая организация, которая занимается охраной тропической лесов и способствует развитию рационального хозяйства. Сертификат Rainforest Alliance, выдаваемый этой организацией, служит гарантией того, что использованное в производстве товара натуральное сырье было получено в соответствии со строгими экологическими и социальными стандартами.

То есть использование насекомых при изготовлении продуктов питания здесь вообще ни при чем.

Рубрика «Проверка фактов“ связалась с Eesti Pagari AS, чтобы выяснить, добавляется ли, несмотря на всевозможную маркировку качества, в их продукцию изготовленная из насекомых мука. Ответ был отрицательным. «Кажется, что пост сделал какой-то сторонник теории заговора“, - сказал представитель предприятия Кристи Пяэск.