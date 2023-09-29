ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Предприятие Eesti Pagar заподозрили в использовании муки из насекомых(21)
Домыслы сторонников теории заговора о том, что якобы в продуктах питания используются насекомые, получили новое развитие: распространители ложной информации взялись за продукцию предприятия Eesti Pagar. Однако компания заявляет, что эти утверждения не соответствуют действительности.
В начале года в эстонских социальных сетях стали распространяться теории о том, что в пищевой промышленности тайно в продукцию добавляется мука, изготовленная из насекомых. В январе рубрика «Проверка фактов“ выяснила, эта ложная информация появилась оттого, что Европейский союз разрешил использовать несколько видов насекомых в продуктах питания. Но это не означает, что в какой-то пищевой продукт можно было бы добавлять без ведома потребителя насекомых или изготовленную из них муку.
На сей раз ложные утверждения родились на основе фотографии пирожных Pealinna („Столичные“) производства Eesti Pagar. В посте было отмечено, что на продукте есть маркировка в виде лягушки, из чего автор поста делает заключение, что при изготовлении пирожных используется мука из насекомых.
Факты:
- маркировка на упаковке в виде лягушки - это маркировка качества неправительственной организации Rainforest Alliance.
- Представитель Eesti Pagar заверяет, что компания не использует муку, изготовленную из насекомых.
- Как насекомые, так и Rainforest Alliance в последнее время все чаще становятся объектом ложной информации со стороны сторонников теорий заговора.
Rainforest Alliance («Тропический альянс“) – это международная некоммерческая организация, которая занимается охраной тропической лесов и способствует развитию рационального хозяйства. Сертификат Rainforest Alliance, выдаваемый этой организацией, служит гарантией того, что использованное в производстве товара натуральное сырье было получено в соответствии со строгими экологическими и социальными стандартами.
То есть использование насекомых при изготовлении продуктов питания здесь вообще ни при чем.
Рубрика «Проверка фактов“ связалась с Eesti Pagari AS, чтобы выяснить, добавляется ли, несмотря на всевозможную маркировку качества, в их продукцию изготовленная из насекомых мука. Ответ был отрицательным. «Кажется, что пост сделал какой-то сторонник теории заговора“, - сказал представитель предприятия Кристи Пяэск.
Вердикт: Ложь. Наклейки с изображением лягушки на продукции — это сертификат качества Rainforest Alliance. Хлебопекарная компания Eesti Pagar AS не использует в своей продукции изготовленную из насекомых муку.
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