ВИДЕО | Кая Каллас о тупике в Рийгикогу: оппозиция — как лебедь, рак и щука, у них нет единой позиции(4)
Вчера лидеры парламентских партий провели встречу, чтобы обсудить пути выхода из тупиковой ситуации, которая сложилась в Рийгикогу. Каких-либо решений озвучено не было, и, по всей видимости, обструкция со стороны оппозиции продолжится. Премьер-министр Кая Каллас сказала, что оппозиция могла бы прийти к единой позиции по поводу того, чего они вообще хотят.
Каллас сказала, что представители коалиционных партий пришли на встречу с единой позицией, но оппозиция — как лебедь рак и щука, там у всех свои желания. «Один хочет, чтобы премьер-министр ушла в отставку. Другой — чтобы вопрос о равенстве браков был отыгран назад, и третий хочет, чтобы была договоренность в вопросах бюджета. Прежде всего могло бы быть понимание и компромисс со стороны оппозиции, могла бы быть единая позиция“, - сказала Каллас.