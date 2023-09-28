Новости Эстонии
28.09.2023, 17:15

ВИДЕО | Кая Каллас о тупике в Рийгикогу: оппозиция — как лебедь, рак и щука, у них нет единой позиции

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Вчера лидеры парламентских партий провели встречу, чтобы обсудить пути выхода из тупиковой ситуации, которая сложилась в Рийгикогу. Каких-либо решений озвучено не было, и, по всей видимости, обструкция со стороны оппозиции продолжится. Премьер-министр Кая Каллас сказала, что оппозиция могла бы прийти к единой позиции по поводу того, чего они вообще хотят.

Каллас сказала, что представители коалиционных партий пришли на встречу с единой позицией, но оппозиция — как лебедь рак и щука, там у всех свои желания. «Один хочет, чтобы премьер-министр ушла в отставку. Другой — чтобы вопрос о равенстве браков был отыгран назад, и третий хочет, чтобы была договоренность в вопросах бюджета. Прежде всего могло бы быть понимание и компромисс со стороны оппозиции, могла бы быть единая позиция“, - сказала Каллас.

Результаты последнего опроса показывают, что по-прежнему две трети населения считают, что Кая Каллас должна подать в отставку. Премьер-министр неоднократно говорила, что делать этого не собирается, повторила она то же самое и сейчас. Каллас сказала, что ее поддержка никогда не была очень высокой.

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