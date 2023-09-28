ВИДЕО | Кая Каллас о тупике в Рийгикогу: оппозиция — как лебедь, рак и щука, у них нет единой позиции

Каллас сказала, что представители коалиционных партий пришли на встречу с единой позицией, но оппозиция — как лебедь рак и щука, там у всех свои желания. «Один хочет, чтобы премьер-министр ушла в отставку. Другой — чтобы вопрос о равенстве браков был отыгран назад, и третий хочет, чтобы была договоренность в вопросах бюджета. Прежде всего могло бы быть понимание и компромисс со стороны оппозиции, могла бы быть единая позиция“, - сказала Каллас.