02.10.2023, 07:45
ГРАФИК | Начальник погранбюро Вейко Коммусаар: строительство восточной границы на данный момент идет с опережением(2)
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Второй этап строительства границы идет с опережением графика, но „граница мечты“ не будет завершена к первоначальному сроку. Почему? Все дело в деньгах, в чем же еще.
На границах Евросоюза неспокойно – особенно по соседству с Беларусью, которая практикует миграцию как гибридное оружие. Но обилие ходатайствующих об убежище вынудило также, например, пограничников Словении и Германии принять дополнительные меры. Когда читаешь тревожные новости из-за границы, становится интересно, а как с нашим внутренним вопросом? Как продвигается строительство восточной границы Эстонии, которое ведется уже много лет?