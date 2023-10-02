Новости Эстонии
02.10.2023, 07:45

ГРАФИК | Начальник погранбюро Вейко Коммусаар: строительство восточной границы на данный момент идет с опережением

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Вейко Коммусаар
Вейко Коммусаар
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Второй этап строительства границы идет с опережением графика, но „граница мечты“ не будет завершена к первоначальному сроку. Почему? Все дело в деньгах, в чем же еще.

На границах Евросоюза неспокойно – особенно по соседству с Беларусью, которая практикует миграцию как гибридное оружие. Но обилие ходатайствующих об убежище вынудило также, например, пограничников Словении и Германии принять дополнительные меры. Когда читаешь тревожные новости из-за границы, становится интересно, а как с нашим внутренним вопросом? Как продвигается строительство восточной границы Эстонии, которое ведется уже много лет?

Потихоньку, но стабильно. В прошлом году в рамках первого этапа строительных работ в Юго-Восточной Эстонии был завершен почти 24-километровый участок границы (участок, отмеченный на графике ниже красной пунктирной линией). Сегодня ведется строительство участков второй очереди, общая протяженность которых составит почти 40 километров (участок отмечен синей пунктирной линией на графике ниже).

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