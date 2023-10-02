ГРАФИК | Начальник погранбюро Вейко Коммусаар: строительство восточной границы на данный момент идет с опережением

На границах Евросоюза неспокойно – особенно по соседству с Беларусью, которая практикует миграцию как гибридное оружие. Но обилие ходатайствующих об убежище вынудило также, например, пограничников Словении и Германии принять дополнительные меры. Когда читаешь тревожные новости из-за границы, становится интересно, а как с нашим внутренним вопросом? Как продвигается строительство восточной границы Эстонии, которое ведется уже много лет?