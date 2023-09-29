29.09.2023, 14:19
Топ-менеджер критикует правительство: не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что государство не может существовать за счет налогов(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Руководитель высшего звена Кай Реало предлагает создать консультативный совет по вопросам экономики, который займется формированием отсутствующей экономической политики. Действовал же во время пандемии коронавируса медицинский научный совет, а в разработке Закона о климате участвовал консультативный совет по вопросам климата.
В свете утвержденного кабинетом министром проекта госбюджета на 2025 год издание Delfi Ärileht обратилось к успешным предпринимателям и руководителям высшего звена и попросило их высказать свое мнение по поводу того, разумно ли, на их взгляд, распоряжаются члены правительства государственными финансами. На вопросы издания ответила Кай Реало.