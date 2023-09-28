ФОТО | В Кехра происходит перезахоронение останков погибших во Второй мировой войне
На Facebook-странице волости Ания уезда Харьюмаа появилась запись о том, что 27 и 28 сентября происходят перезахоронения останков погибших во время Второй мировой войны.
„27-28 сентября происходит процесс перезахоронения погибших в волости Ания военных и мирных жителей в результате событий Второй мировой войны,“ - сообщили власти.
Как говорится в публикации, останки из могил в парке мызы Ания и в парке города Кехра будут перезахоронены. „Работа по выкапыванию останков никогда не бывает красивой, но перед началом раскопок священник Яан Нуга прочитал молитву. Усопшие смогут упокоиться в земле на кладбище Раазику. Все останки будут захоронены в отдельных гробах и с достоинством", - уточнили авторы поста.
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