ФОТО | В Кехра происходит перезахоронение останков погибших во Второй мировой войне

„27-28 сентября происходит процесс перезахоронения погибших в волости Ания военных и мирных жителей в результате событий Второй мировой войны,“ - сообщили власти.



Как говорится в публикации, останки из могил в парке мызы Ания и в парке города Кехра будут перезахоронены. „Работа по выкапыванию останков никогда не бывает красивой, но перед началом раскопок священник Яан Нуга прочитал молитву. Усопшие смогут упокоиться в земле на кладбище Раазику. Все останки будут захоронены в отдельных гробах и с достоинством", - уточнили авторы поста.