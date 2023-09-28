ФОТО | Посол ЭР в Украине передала Зеленскому верительные грамоты и пригласила его в Эстонию(11)
В среду, 27 сентября, посол Аннели Кольк вручила верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому.
После церемонии между ними состоялась беседа, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения между Эстонией и Украиной и возможности более тесного сотрудничества. Посол подтвердила неизменную непоколебимую поддержку эстонцами победы Украины в войне и восстановления мира на всей территории Украины. „Храбрые украинцы являются примером для всей Европы“, - сказала она.
Президент Зеленский поблагодарил эстонцев за поддержку, которая очень помогла Украине, и отметил, что Эстония стала примером для всех остальных.
Обсуждались также путь Украины в ЕС и НАТО и всесторонняя поддержка со стороны Эстонии в этом процессе. „Украинцы этого заслуживают, и их место - как в Европейском союзе, так и в НАТО“, - подчеркнула Кольк.
Также посол пригласила президента Зеленского посетить Эстонию.
Большое интервью RusDelfi с послом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.