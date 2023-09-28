ФОТО | Посол ЭР в Украине передала Зеленскому верительные грамоты и пригласила его в Эстонию

После церемонии между ними состоялась беседа, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения между Эстонией и Украиной и возможности более тесного сотрудничества. Посол подтвердила неизменную непоколебимую поддержку эстонцами победы Украины в войне и восстановления мира на всей территории Украины. „Храбрые украинцы являются примером для всей Европы“, - сказала она.

Президент Зеленский поблагодарил эстонцев за поддержку, которая очень помогла Украине, и отметил, что Эстония стала примером для всех остальных.

Обсуждались также путь Украины в ЕС и НАТО и всесторонняя поддержка со стороны Эстонии в этом процессе. „Украинцы этого заслуживают, и их место - как в Европейском союзе, так и в НАТО“, - подчеркнула Кольк.

Также посол пригласила президента Зеленского посетить Эстонию.

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