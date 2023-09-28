ВИДЕО | Кая Каллас: если магазины уже сейчас поднимают цены, то не из-за правительства, а из жадности

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Кая Каллас начала с того, что в этот день 29 лет назад потерпел крушение паром „Эстония“, в результате чего погибли 852 человека, и сегодня мы чтим их память.

Далее глава правительства перешла к другим темам. Вчера она передала парламенту бюджет на следующий год, который призван покончить с непосильными растратами государства. „Этот бюджет даст нам возможность смотреть своим детям в глаза, так как мы не взвалим эти долги на их плечи“, - сказала Каллас и добавила, что критика в отношении госбюджета — обычное дело, и это нормально. Сейчас все проблемы пытаются списать на последствия повышения налогов, но пока еще ни один налог не вырос, напомнила Каллас. „С 2024 года поднимется только налог с оборота. И если какое-то предприятие или торговая сеть использует это как предлог, чтобы уже сейчас поднимать цены, то это говорит не о вине правительства, а о жадности этого предпринимателя, который поднимает цены“.

На заседании кабинета министров правительство обсудило новые санкции: как можно использовать замороженные российские активы в интересах Украины. „Нам нужно найти страны-единомышленники, которые поддержат наше видение. Мы не должны устать. Самым простым было бы полное торговое эмбарго с Россией, но у нас здесь есть и ряд других предложений. Например, запрет на транзит подсанкционных товаров“, - сообщила премьер-министр.

„Вместе с бюджетом мы направили в Рийгикогу поправки к закону о лекарствах. Это должно значительно улучшить доступность лекарств. Например, если препарат не имеет лицензии на продажу в Эстонии, его все равно можно будет ввезти в Эстонию с разрешения врача. Так люди будут быстрее получать помощь“, - сообщила в свою очередь министр здоровья Рийна Сиккут.