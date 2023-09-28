В Ласнамяэ посреди ночи пьяный водитель врезался в ограждение: двух человек доставили в больницу

Ночью, в 01:00, произошла авария возле Копли, 25а в Таллинне, где 40-летняя женщина на электросамокате ехала по встречной полосе и упала.

Через несколько часов, в 03:58, произошла авария возле М.Хярма, 10с в Таллинне, где 25-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения на легковом автомобиле Audi A5 отклонился с дороги и врезался в ограждение. Водителя и находившуюся в машине 25-летнюю женщину доставили в больницу.

В 12:34 произошла авария на парковке Ааста, 1 в Пылва, где 67-летняя женщина на легковом автомобиле Honda Civic сбила пешехода, 71-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу.

В 15:03 произошла авария на перекрестке улиц Николай и Супелусе, где 43-летний мужчина на легковом автомобиле Audi Q7 не уступил дорогу двигавшемуся справа мопеду BETA под управлением 14-летнего молодого человека, в результате чего транспортные средства столкнулись. Водителя мопеда доставили в больницу.

В 19:14 произошла авария возле Мууга теэ, 128 в Маарду, где 27-летний молодой человек на велосипеде совершал через проезжую часть поворот налево и столкнулся с ехавшим сзади мотоциклом Suzuki GSX750F, которым управлял 39-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .