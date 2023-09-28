ТАБЛИЦА | Смотрите, какая зарплата предлагается на популярных должностях!

Сравнение опубликованных предложений по заработной плате показывает, что возможность наибольшего заработка предлагалась ИТ-специалистам высшего уровня: диапазон предлагаемой им зарплаты составил в среднем от 3250 до 4700 евро. Предложения по заработной плате для врачей в этом году варьировались от 3500 до 3850 евро, а для менеджеров по продажам – от 2050 до 3700 евро.

Границу в 3000 евро преодолели также предложения по заработной плате для руководителей производства: предлагаемая им зарплата составляла в среднем от 2250 до 3350 евро. Высокая зарплата предлагалась и менеджерам по маркетингу, составляя в среднем от 2050 до 3000 евро. В секторе продаж и маркетинга зарплата обычно привязана к результатам работы, поэтому и диапазон предлагаемых зарплат значительно шире среднего.

Сравнение популярных должностей в строительном секторе показало, что самая высокая заработная плата предлагалась руководителям строительных объектов (в среднем 2600–2850 евро). Заработная плата, предлагаемая строителям, составляла от 1750 до 2850 евро, а сварщикам – от 1950 до 2500 евро. На предложения по заработной плате в строительном секторе также влияют конкурирующие предложения иностранных работодателей, которые повышают верхний предел предлагаемой заработной платы.

Рубеж в 2000 евро также преодолели зарплаты, предлагаемые автослесарям (1750–2450 евро), специалистам по продажам (1400–2400 евро), электрикам (1700–2250 евро), бухгалтерам (1900–2200 евро), медсестрам (1750–2200 евро) и маркетологам (1700–2150 евро).

Предложения по заработной плате для учителей в среднем составляли 1650–1800 евро и по сравнению с другими популярными должностями росли быстрее всего (+20%). Самые щедрые предложения по заработной плате для учителей достигали 2625 евро.