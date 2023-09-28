Экс-центрист Неэме Вяли вступает в Isamaa: „правительство заставляет народ участвовать в езде на американских горках“(6)
Генерал-майор Неэме Вяли, которые недавно покинул ряды Центристской партии, сообщил, что вступает в партию Isamaa.
„В сегодняшней ситуации с безопасностью необходимы ясная и четко сформулированная цель и целенаправленные действия, которые предложили бы альтернативу мечущейся коалиции. На мой взгляд, Isamaa может предложить такую альтернативу, и поэтому я решил вступить в партию. Мое внимание по-прежнему будет сосредоточено на политике безопасности и национальной обороны“, — говорится в заявлении Вяли, направленном средствам массовой информации.
По мнению политика, неправильно наблюдать за происходящим вокруг, удобно расположившись на диване. „Госбюджет, написанный в воздухе и без юридического прикрытия, в котором перепутаны железные дороги и корабли, крутящийся как волчок моральный компас, отзыв данных государством обещаний - это лишь некоторые примеры модели поведения коалиции. Действия правительства похожи на езду по американским горкам, в которой вынужден участвовать весь народ Эстонии. Своя страна — это не вагон, который можно остановить, чтобы сойти“, — говорит Вяли.
Неэме Вяли был членом Центристской партии с 2022 года. В марте он баллотировался в Рийгикогу, набрал в своем округе (Хийумаа, Ляэнемаа и Сааремаа) 159 голосов и в парламент не прошел.
21 сентября 2023 года Вяли вышел из Центристской партии, посчитав избрание Михаила Кылварта на пост председателя Центристской партии неприемлемым.
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