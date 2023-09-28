Не пугайтесь! В Таллинне и окрестностях прозвучат сирены, возможны ограничения движения(4)
В среди и четверг, 28 и 29 сентября, в Мууга пройдут крупнейшие учения из серии CREVEX23, в ходе которых будут отрабатываться основные действия на случай катастрофы и крупномасштабная эвакуация.
В ходе учений будет проверяться донесение информации об угрозе до населения Эстонии по разным каналам: каналы ERR (теле- и радиовещание), оповещение EE-ALARM об угрозе на мобильные телефоны, оповещение из громкоговорителей и т. д.
Спасательный департамент сообщает, что если вы увидите или услышите в эти дни уведомления, начинающиеся со слов „ÕPPUS!“ (учения) или „TEST!“ (проверка), то знайте – на эти уведомления реагировать не нужно! Уведомления об угрозах – это часть масштабных учений.
Что будет происходить в районе порта Мууга и дачного пригорода Мууга 28 сентября?
28 сентября в районе порта Мууга и дачного пригорода Мууга будут проводиться спасательные работы. В рамках учебной спасательной операции также будет отрабатываться крупномасштабная эвакуация, в которой примут участие 1000 добровольцев-ролевиков.
Обратите внимание!
• в порту Мууга может наблюдаться дым;
• в районе учений будет больше автомобилей экстренных служб и спасательной техники – машины скорой помощи, спасателей и пр.;
• будут включаться сирены;
• во время учений на дорогах и в воздухе будет находиться техника и дроны с громкоговорителями;
• на мобильные телефоны людей, находящихся в зоне действия учений, будут рассылаться оповещения EE-ALARM;
• возможны кратковременные ограничения движения.
Помимо Мууга, мероприятия, связанные с учениями, пройдут в Таллинне, включая Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, в Виймси, Маарду, Йыэляхтме и Сауэ.
Какие мероприятия, связанные с учениями, можно будет увидеть по всей Эстонии 28 и 29 сентября?
• На экранах каналов ETV и ETV+ (при просмотре как с телевизора, интернета, так и с телефона) будет отображаться полоса с уведомлением – белый текст на красном фоне.
• Автомобильные радиоприемники, включенные на радиостанцию Vikerradio (и другие радиостанции, способные отображать текст на электронном табло), будут выводить предупреждение об опасности;
• Цифровые радиоприёмники с поддержкой DAB+ будут переключаться на радиостанцию Klassikaraadio – независимо от того, какая программа или приложение работает в данный момент. На экране радиоприемника появится текст с предупреждением об опасности. Например, большинство радиоприемников в новых автомобилях (выпускаемых с конца 2020 года) будут способны принимать сигнал DAB+.
Масштабные учения CREVEX23 организованы Спасательным департаментом и Государственной канцелярией при участии различных учреждений и организаций.
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