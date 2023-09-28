Не пугайтесь! В Таллинне и окрестностях прозвучат сирены, возможны ограничения движения

В ходе учений будет проверяться донесение информации об угрозе до населения Эстонии по разным каналам: каналы ERR (теле- и радиовещание), оповещение EE-ALARM об угрозе на мобильные телефоны, оповещение из громкоговорителей и т. д.

Спасательный департамент сообщает, что если вы увидите или услышите в эти дни уведомления, начинающиеся со слов „ÕPPUS!“ (учения) или „TEST!“ (проверка), то знайте – на эти уведомления реагировать не нужно! Уведомления об угрозах – это часть масштабных учений.

Что будет происходить в районе порта Мууга и дачного пригорода Мууга 28 сентября?

28 сентября в районе порта Мууга и дачного пригорода Мууга будут проводиться спасательные работы. В рамках учебной спасательной операции также будет отрабатываться крупномасштабная эвакуация, в которой примут участие 1000 добровольцев-ролевиков.

Обратите внимание!

• в порту Мууга может наблюдаться дым;

• в районе учений будет больше автомобилей экстренных служб и спасательной техники – машины скорой помощи, спасателей и пр.;

• будут включаться сирены;

• во время учений на дорогах и в воздухе будет находиться техника и дроны с громкоговорителями;

• на мобильные телефоны людей, находящихся в зоне действия учений, будут рассылаться оповещения EE-ALARM;

• возможны кратковременные ограничения движения.

Помимо Мууга, мероприятия, связанные с учениями, пройдут в Таллинне, включая Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, в Виймси, Маарду, Йыэляхтме и Сауэ.

Какие мероприятия, связанные с учениями, можно будет увидеть по всей Эстонии 28 и 29 сентября?

• На экранах каналов ETV и ETV+ (при просмотре как с телевизора, интернета, так и с телефона) будет отображаться полоса с уведомлением – белый текст на красном фоне.

• Автомобильные радиоприемники, включенные на радиостанцию Vikerradio (и другие радиостанции, способные отображать текст на электронном табло), будут выводить предупреждение об опасности;