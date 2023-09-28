Рийгикогу не поддержал создание комиссии по расследованию дела Каи Каллас. Кийк: коалиция препятствует выяснению обстоятельств скандала

Танель Кийк: коалиция препятствует выяснению обстоятельств скандала вокруг Каи Каллас



Обстоятельства деятельности фирмы супруга Каи Каллас в России должны быть выяснены, к тому же на это есть общественный запрос, однако коалиция, к сожалению, препятствует созданию специальной парламентской следственной комиссии, сказал председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Танель Кийк, комментируя отклонение парламентом соответствующего законопроекта центристов.



„Премьер-министр и связанные с ней предприниматели так не дали внятных объяснений по поводу связанного с Россией бизнеса, Центристская партия убеждена, что для выяснения обстоятельств необходимо создание специальной следственной комиссии. Однако депутаты от коалиционных партий проголосовали против этого, что говорит о том, что глава правительства действует с их молчаливого согласия“, - сказал Кийк.



По словам Кийка, Кая Каллас посещала заседания парламентских комиссий выборочно и ее противоречивые объяснения относительно договоров о кредитах и деклараций экономических интересов только добавили путаницы.



„У следственной комиссии есть право приглашения лица на заседание комиссии, а также право потребовать предоставить необходимые для работы комиссии данные и документацию. За неявку по неуважительной причине, отказ от предоставления информации, документации или объяснений может быть назначен штраф в размере до 300 штрафных единиц“, - сказал Кийк.



По оценке Кийка, премьер-министр должна была взять на себя политическую ответственность сразу, как только разразился скандал. „Согласно результатам опросов, две трети респондентов по-прежнему поддерживают отставку Каи Каллас. К сожалению, внешняя политика и политика безопасности Эстонии понесли существенные репутационные потери, которые со временем лишь растут“, - сказал Кийк.