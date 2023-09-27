Кристина Каллас уточнила, как дети с особыми потребностями будут переходить на эстонский язык обучения

Министр образования и науки Кристина Каллас отметила, что в законе о переходе на обучение на эстонском языке никогда не было предусмотрено выделение учеников с особыми образовательными потребностями в отдельную целевую группу, поэтому говорить об отмене не приходится. „Детям с особыми образовательными потребностями также нужно владеть эстонским языком в своей жизни“, - сказала Каллас. „На практическом уровне мы можем предполагать обучение на эстонском языке для тех учеников, для которых это целесообразно по показаниям. Существуют различные способы поддержки учащихся, такие, как групповое обучение, упрощенная учебная программа и т.д., и они также применимы к изучению языка“.

Закон о переходе на обучение на эстонском языке был принят Рийгикогу в декабре 2022 года. Он не делает исключения для учащихся с особыми образовательными потребностями как отдельной целевой группы. Закон предусматривает индивидуальный подход: при обучении ученика с особыми образовательными потребностями наряду с эстонским языком обучения или вместо него может использоваться другой язык, если группа внеклассного консультирования, рекомендуя усиленную или специальную поддержку для ученика, пришла к выводу, что обучение на эстонском языке невозможно в силу особенностей развития ученика. Язык обучения учащегося, находящегося в интернатном и терапевтическом учреждении, т.е. учащегося с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, может быть выбран школой в соответствии с реальными способностями учащегося и не требует решения внешкольной консультационной группы.

В Законе о дошкольных образовательных учреждениях указано, что с 1 сентября 2024 года в обучении и воспитании ребенка с особыми потребностями наряду с эстонским языком или вместо него может использоваться неэстонский язык, если внешкольная консультационная группа установила, что обучение и воспитание на эстонском языке недоступно в силу особенностей развития ребенка.

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