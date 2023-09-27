27.09.2023, 21:23
ВИДЕО | Лидеры парламентских партий так и не решили, как преодолеть кризис. Камнем преткновения остается Кая Каллас(10)
Сегодня днем в Рийгикогу по приглашению спикера парламента Лаури Хуссара прошла встреча лидеров парламентских партий. Участники встречи обсудили вопрос восстановления работоспособности Рийгикогу в связи предстоящим обсуждением госбюджета на 2024-й год. Обсуждение главного финансового закона может быть затруднено, если оппозиция вновь применит опробованную весной тактику обструкции.
Лидеры оппозиционных партий Мартин Хельме (EKRE), Урмас Рейнсалу (Isamaa) и Михаил Кылварт (Центристская партия) рассказали после встречи порталу Delfi, какие у них требования. Звучит это так, что по крайней мере сейчас решение по выходу из тупика не просматривается.