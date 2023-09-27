ВИДЕО | Лидеры парламентских партий так и не решили, как преодолеть кризис. Камнем преткновения остается Кая Каллас

Лидеры оппозиционных партий Мартин Хельме (EKRE), Урмас Рейнсалу (Isamaa) и Михаил Кылварт (Центристская партия) рассказали после встречи порталу Delfi, какие у них требования. Звучит это так, что по крайней мере сейчас решение по выходу из тупика не просматривается.