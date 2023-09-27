Новости Эстонии
27.09.2023, 21:23

ВИДЕО | Лидеры парламентских партий так и не решили, как преодолеть кризис. Камнем преткновения остается Кая Каллас

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Сегодня днем в Рийгикогу по приглашению спикера парламента Лаури Хуссара прошла встреча лидеров парламентских партий. Участники встречи обсудили вопрос восстановления работоспособности Рийгикогу в связи предстоящим обсуждением госбюджета на 2024-й год. Обсуждение главного финансового закона может быть затруднено, если оппозиция вновь применит опробованную весной тактику обструкции.

Лидеры оппозиционных партий Мартин Хельме (EKRE), Урмас Рейнсалу (Isamaa) и Михаил Кылварт (Центристская партия) рассказали после встречи порталу Delfi, какие у них требования. Звучит это так, что по крайней мере сейчас решение по выходу из тупика не просматривается.

Как сказал Мартин Хельме, обсуждался, конечно, персональный вопрос Каи Каллас, то есть вопрос, касающийся скандала вокруг перевозок в Россию, которыми занимался супруг премьера.

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