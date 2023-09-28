В числе мировых лидеров: Эстония улучшила свою позицию в глобальном рейтинге инноваций
Сегодня был опубликован глобальный инновационный индекс 2023 года, в котором Эстония заняла высокое 16-е место.
По словам премьер-министра Каи Каллас, свежие результаты показывают, что Эстония находится в числе мировых лидеров в области инноваций.
„В прошлом году Эстония впервые вошла в число 20 самых инновационных экономик мира, а в этом году мы еще больше улучшили свои позиции, заняв высокое 16-е место, – сказала Каллас. – Это признание, ради которого мы как государство прилагали усилия в течение многих лет. В Эстонии под инновациями понимают не только инновационные продукты или прорывные технологии. Инновации – это средство повышения уровня жизни всего общества. Для Эстонии стремление к инновационной экономике стало дорогой к успеху, и этот путь еще далеко не пройден“.
Глобальный инновационный индекс (ГИИ) составляется под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН (ВОИС). Индекс составляется на основании различных индикаторов, которые описывают, например, состояние политической, институциональной и бизнес-среды, а также образования и научных исследований в разных странах.
Отчет о глобальном инновационном индексе за 2023 год можно найти здесь.
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