В числе мировых лидеров: Эстония улучшила свою позицию в глобальном рейтинге инноваций

„В прошлом году Эстония впервые вошла в число 20 самых инновационных экономик мира, а в этом году мы еще больше улучшили свои позиции, заняв высокое 16-е место, – сказала Каллас. – Это признание, ради которого мы как государство прилагали усилия в течение многих лет. В Эстонии под инновациями понимают не только инновационные продукты или прорывные технологии. Инновации – это средство повышения уровня жизни всего общества. Для Эстонии стремление к инновационной экономике стало дорогой к успеху, и этот путь еще далеко не пройден“.