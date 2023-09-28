Центристы: проект бюджета необходимо переделать

„Государственный бюджет должен быть нацелен на решение ключевых проблем: неравенства, недофинансирования системы здравоохранения, экономического и демографического кризисов, а также на обеспечение безопасности. Однако у нынешнего правительства нет ни краткосрочного, ни долгосрочного плана. Когда государство переживает сразу несколько кризисов, правительство обязано оказать помощь людям и предприятиям - при необходимости, за счет дефицитного бюджета. Проект госбюджета на 2024 год - безамбициозный документ, возникает четкое понимание, что у коалиции отсутствуют видение ситуации и приоритеты. Поэтому парламенту следует переделать проект бюджета“, - сказал Кийк.



По словам Кийка, в нынешней ситуации с безопасностью замораживание зарплат полицейским и спасателям является крайне недальновидным. „Это означает, что зарплаты работников сферы безопасности будут снижаться по отношению к средней зарплате, что вынудит их уходить с работы“, - пояснил он.



Кийк отметил, что и зарплаты учителей будут расти значительно медленнее, чем средняя зарплата по стране, а обещание повысить заработную плату педагогов до 120% от средней выполнено не будет. „И это в ситуации, когда нагрузка учителей и так запредельная, и нужно мотивировать молодых специалистов сферы образования идти работать в школы“, - сказал Кийк.



Также правительство, по словам Кийка, отказалось от своего обещания повысить среднюю пенсию по старости минимум до 1000 евро или даже до 1200 евро. „Ничего положительного для пожилых людей в этом бюджете нет. Это очень хорошо демонстрирует отношение нынешней коалиции к людям – правящие партии с легкостью нарушают свои обещания. Поскольку повышения базовой части пенсии в ближайшие годы не предвидится, пожилым людям придется самим как-то справляться с ростом цен“, - сказал Кийк.



Он подчеркнул, что коалиция отрицает и проблему недофинансирования сферы здравоохранения, что еще больше увеличивает неравенство в доступе к медицинской помощи. „Оба правительства Юри Ратаса работали над тем, чтобы усилить основанную на принципе солидарности систему здравоохранения. В то время мы начали выплачивать дополнительные взносы в медицинское страхование за пенсионеров по старости и выделили Больничной кассе на период с 2021 по 2024 год дополнительные 540 млн евро на повышение доступности услуг здравоохранения. Мы также работали над увеличением количества медицинских работников и обновлением инфраструктуры здравоохранения. Нынешнее правительство, к сожалению, просто забыло про здравоохранение“, - сказал Кийк.



Наряду с введением автомобильного налога, правительство решило отменить бесплатный общественный транспорт в уездах, что больнее всего ударит по жителям сельских регионов и людям с низкими доходами. „В 2025 году нас вдобавок ко всему ожидает автомобильный налог, который будет больше, чем было изначально заявлено, а также еще один налог, который должен будет закрыть 400-миллионную дыру в бюджете. В условиях продолжающегося полтора года экономического спада необходимо оказать поддержку людям и предприятиям, а не повышать налоги, что лишь усугубит социальное неравенство“, - сказал Кийк.