Бывший депутат Рийгикогу использовала народные деньги на избирательную кампанию

Во второй половине мая в комиссию поступило заявление по поводу печатного материала Аарт. Учитывая, что на печатном материале была фотография политика, которая говорила о связи с избирательной кампанией, комиссия начала производство, чтобы установить, нарушила ли политик требование Закона о партиях, который запрещает пожертвование юридического лица.