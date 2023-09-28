28.09.2023, 09:24
Бывший депутат Рийгикогу использовала народные деньги на избирательную кампанию(1)
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA
Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) сочла, что бывший парламентарий Мерри Аарт (Эстонская народная консервативная партия — EKRE) вела свою предвыборную кампанию за депутатскую льготу. Поначалу политик не соглашалась, что речь шла о предвыборной кампании, но затем всё-таки согласилась вернуть сумму государству.
Во второй половине мая в комиссию поступило заявление по поводу печатного материала Аарт. Учитывая, что на печатном материале была фотография политика, которая говорила о связи с избирательной кампанией, комиссия начала производство, чтобы установить, нарушила ли политик требование Закона о партиях, который запрещает пожертвование юридического лица.