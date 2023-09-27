Бизнесмена, который вел в Эстонии крупный бизнес в сфере недвижимости и тратил миллионы в казино, разыскивает Европол
Финляндия объявила в розыск Европола уклоняющегося от судебных заседаний Арто Калеви Аутио, известного в Эстонии как бизнесмена в сфере недвижимости, который промотал миллионы евро в казино и с которым заключала сделки Центристская партия, пишут „Деловые ведомости“.
Уже много лет в Финляндии продолжается расследование переводов десятков миллионов евро, осуществленных Nuorisosäätiö или Молодежным фондом. Деньги для Молодежного фонда поступают из государственных источников, в основном за счет налога на азартные игры.
В какой-то момент выяснилось, что тогдашнее руководство фонда растратило деньги — общий убыток оценивался примерно в 40 миллионов евро. Возбуждено уголовное дело, которое касается также предполагаемых преступлений, произошедших в Эстонии или совершенных через нее.
Помимо прочих, предъявлено обвинение и Аутио, по данным финской прессы, его обвиняют в пособничестве и пособничестве растрате, взяточничеству и другим финансовым преступлениям.
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