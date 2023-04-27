Невероятные слухи оказались правдой: бизнесмен проиграл в казино миллионы евро, но это может быть только верхушкой айсберга

Несколько лет назад в редакцию Eesti Ekspress поступила информация о человеке, который делает в таллиннских казино невероятно высокие ставки. Мы как минимум один раз обсуждали эту тему на планерке, но в итоге решили об этом не писать. История о суммах, исчисляемых миллионами евро, казалась невероятной.

Мы ошиблись. Теперь нам известно, что те слухи оказались правдой. Недавно Харьюский уездный суд вынес решение, согласно которому 47-летний финн Арто Калеви Аутио был признан виновным в особо тяжком налоговом преступлении.

В период с 2015 по 2019 год Аутио „подарил“ казино более трех миллионов евро, используя банковские карты, принадлежащие его компаниям.

Кроме того, со счетов своих предприятий он снял 2,7 миллиона евро наличными. По мнению прокуратуры, Аутио и эти деньги потратил в казино.

Защитница бизнесмена, адвокат Каролийна Кыргесаар, специализирующаяся на налоговых спорах, не возражала. „Обвиняемый снимал деньги для того, чтобы играть в казино“, — подтвердила Кыргесаар суду.

Если Аутио действительно спустил в казино все эти деньги, то сумма, которую он там проиграл, подбирается к шести миллионам евро. Рекорд для Эстонии? С большой долей вероятности — да.