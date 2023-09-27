EKRE поддерживает возвращение украинских военных беженцев на родину
На прошлой неделе депутат Рийгикогу Анти Пооламетс (EKRE) выступил с предложением о введении в Эстонии украинского языка в качестве языка обучения для детей украинских военных беженцев. В разговоре с RusDelfi Пооламетс отметил, что Эстония не имеет морального права оставлять людей из Украины жить здесь постоянно.
На заседании Рийгикогу Анти Пооламетс обратил внимание, что несмотря на то, что, как правило, украинских детей направляют в школы с эстонским языком обучения, есть немало случаев, когда дети из Украины учатся в школах с русским языком обучения. “Для Украины, которая борется за свою свободу, совершенно неблагодарно отправлять детей в русские или эстонские школы вместо того, чтобы дать им возможность обучаться на украинском языке и по украинской программе“, – заявил Пооламетс на заседании