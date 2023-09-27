EKRE поддерживает возвращение украинских военных беженцев на родину

На заседании Рийгикогу Анти Пооламетс обратил внимание, что несмотря на то, что, как правило, украинских детей направляют в школы с эстонским языком обучения, есть немало случаев, когда дети из Украины учатся в школах с русским языком обучения. “Для Украины, которая борется за свою свободу, совершенно неблагодарно отправлять детей в русские или эстонские школы вместо того, чтобы дать им возможность обучаться на украинском языке и по украинской программе“, – заявил Пооламетс на заседании