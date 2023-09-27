ФОТО | EKRE протестовала на Тоомпеа против законопроекта о „языке вражды“

Председатель EKRE Мартин Хельме повторил известную точку зрения партии о том, что изменения уголовного законодательства в данном случае не требуется, и обвинил правительство во введении цензуры.

„Законодательная инициатива правительства создает «преступление“ без ясной дефиниции, с помощью чего будет возможно сажать в тюрьму людей за какое угодно высказывание, сделанное в адрес какой-либо общественной группы, а также за какое угодно критическое высказывание“, - сказал Хельме.

У участников пикета в руках были плакаты с требованиями защиты своих прав. Текст одного плаката утверждал, что новый закон проложит дорогу к диктатуре, текст другого предупреждал, что по этому закону скоро придут и за либералами.

Идея законопроекта заключается в том, чтобы ввести уголовную ответственность за разжигание вражды, которое в настоящее время наказывается как проступок.

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