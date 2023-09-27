ВИДЕО | Министр обороны Ханно Певкур: сектор охранных услуг ждут серьезные сокращения, некоторые охранники потеряют работу

Как сказал Ханно Певкур, будут сокращены расходы на физическую охрану, отопление, хозяйственные расходы, а также расходы, связанные с центром военной медицины и медицины катастроф.

«В настоящий момент в определенных местах мы можем перейти на электронную охрану“, - пояснил министр, уточнив, что далеко не везде можно отказаться от физической охраны.

Сокращение охранных услуг приведет к тому, что часть работников охранной службы сократят. Певкур затруднился ответить на вопрос, сколько человек может потерять работу.

Значительной экономии средств министерство планирует добиться за счет сокращения объемов строительства центра военной медицины и медицины катастроф. «Мы поставим всех в известность, что площади придется уменьшить“, - сказал Певкур, отметив, что за счет сэкономленных средств Министерство обороны приобретет боеприпасы и инвестирует таким образом в обороноспособность.

В следующие четыре года расходы на оборону составят почти 5,6 миллиарда евро, более половины этой суммы направят непосредственно в повышение обороноспособности. Большое внимание будет уделяться также всему, что касается государственной обороны.

Полигон Нурсипалу поглотит несколько миллионов

Проект Министерства обороны, связанный с расширением полигона Нурсипалу, не только подогревает страсти в обществе, но и поглощает огромные средства.

В следующие четыре года в полигон планируют инвестировать 205,7 миллиона евро.

Как сказал Певкур, часть средств компенсирует НАТО, альянс уже выделил на проект 50 миллионов евро. Как уточнил министр, в будущем сумма, выделяемая на строительство городка для обслуживания армейского полигона, может увеличиться.

Расходы госбюджета на расширение полигона Нурсипалу могут составить 300 миллионов евро.

В августе Министерство обороны направило проект расширения полигона Нурсипалу на согласование, однако местные жители не согласны с документом и настаивают на том, чтобы рассмотреть его заново.