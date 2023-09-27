Надпись „Сила в правде“ грозит более серьезными последствиями, чем „Я русский“(7)
Если наклейку „Я русский“ полиция просто просила удалить с автомобиля, то надпись „Сила в правде“ уже грозит производством.
Министерство обороны РФ еще 3 марта 2022 года опубликовало официальную трактовку латинских букв, используемых российскими военными в Украине. Так, латинская буква V означает „Сила V (в) правде“. Еще одна трактовка: „Задача будет выполнена“.
По словам представителя Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантса, к новому виду наклеек полиция будет относиться строже.
Данная надпись будет рассматриваться как призыв к агрессии и поддержка страны-агрессора. Результатом трансляции данного слогана станет возбуждение производства.
Прантс отметил, что до сих пор водители с пониманием относились к разъяснениям полиции и удаляли наклейки „Я русский“. К штрафам прибегать пока не пришлось.
На этой неделе выяснилось, что аналогичные наклейки замечены и в Латвии. Однако, по словам Прантса, полиция надеется, что движение не получит более широкого распространения.
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