Надпись „Сила в правде“ грозит более серьезными последствиями, чем „Я русский“

Данная надпись будет рассматриваться как призыв к агрессии и поддержка страны-агрессора. Результатом трансляции данного слогана станет возбуждение производства.



Прантс отметил, что до сих пор водители с пониманием относились к разъяснениям полиции и удаляли наклейки „Я русский“. К штрафам прибегать пока не пришлось.



На этой неделе выяснилось, что аналогичные наклейки замечены и в Латвии. Однако, по словам Прантса, полиция надеется, что движение не получит более широкого распространения.