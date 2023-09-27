Строительство виадука в Тонди в октябре временно нарушит железнодорожное сообщение

Вице-мэр Владимир Свет отметил, что создание двухуровневого железнодорожного переезда в Тонди повысит безопасность, поскольку поезда и остальные участники дорожного движения будут отделены друг от друга. Проведение подобных строительных работ – сложный процесс, требующий времени, что, к сожалению, влечет за собой временные неудобства и оказывает влияние на повседневную жизнь большого числа горожан и их передвижение. „Во время проведения строительных работ в октябре, когда железнодорожное сообщение между Балтийским вокзалом и Тонди будет полностью остановлено, мы предлагаем возможность бесплатного использования общественного транспорта на маршрутах трамваев №3, 4, 6 и автобуса №23, в том числе для тех пассажиров, которые не являются зарегистрированными жителями Таллинна. Это позволит пассажирам удобно добраться до Тонди и оттуда продолжить свой путь на поезде“, - сказал вице-мэр.

Подробнее о расписаниях, маршрутах и остановках можно узнать на сайте transport.tallinn.ee.

Строительство виадука в Тонди завершится в конце 2024 года. Для повышения безопасности железнодорожный переезд будет полностью реконструирован. В ходе работ будут построены новые и более безопасные пешеходные дорожки, пандусы и лестницы для лучшего доступа к железнодорожной платформе. Будет реконструировано около 300 метров улицы Тонди, включая участок улицы Котка между Тонди и Тедре. Кроме того, будут модернизированы существующие и проложены новые подземные коммуникации, установлено светодиодное уличное освещение, а на пешеходных переходах - специальное освещение.

Работы на железнодорожном переезде Тонди осуществляет компания Leonhard Weiss OÜ, их стоимость составит чуть более 8,8 млн евро, включая НСО.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.