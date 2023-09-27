ВИДЕО | „И напоследок плохая новость“. Каллас выступила перед Рийгикогу с политическим заявлением

„Экономические реалии в Эстонии и в соседних с нами странах очень тяжелые – экономика перешла в упадок и у нас, и в других странах. В обществе чувствуется усталость от войны, но мы не должны уставать. Опасность России больше всего ощущают именно соседствующие с ней страны. К сожалению, наши варианты экзистенциальны: если Украина падет, мы можем стать нашей следующей целью. Как государство и как народ мы должны оставаться твердыми в своей воле к свободе, а также поддерживать Украину, которая борется в том числе за нашу свободу“, - начала Каллас.



„Обеспечение безопасности – дорогое удовольствие. Мы должны сохранить финансирование обороны в приоритете, и именно поэтому оно достигнет отметки в 3% от ВВП. Мне бы очень хотелось потратить эти деньги на другие вещи, которые бы сразу улучшили жизнь граждан, но другого выбора у нас нет. Если мы не защитим себя, никто этого не сделает“, - продолжила глава правительства.