ВИДЕО | „И напоследок плохая новость“. Каллас выступила перед Рийгикогу с политическим заявлением(15)
Сегодня в 14 часов в Рийгикогу началось пленарное заседание, в начале которого премьер-министр Кая Каллас передала государственный бюджет и выступила с соответствующим политическим заявлением.
„Экономические реалии в Эстонии и в соседних с нами странах очень тяжелые – экономика перешла в упадок и у нас, и в других странах. В обществе чувствуется усталость от войны, но мы не должны уставать. Опасность России больше всего ощущают именно соседствующие с ней страны. К сожалению, наши варианты экзистенциальны: если Украина падет, мы можем стать нашей следующей целью. Как государство и как народ мы должны оставаться твердыми в своей воле к свободе, а также поддерживать Украину, которая борется в том числе за нашу свободу“, - начала Каллас.
„Обеспечение безопасности – дорогое удовольствие. Мы должны сохранить финансирование обороны в приоритете, и именно поэтому оно достигнет отметки в 3% от ВВП. Мне бы очень хотелось потратить эти деньги на другие вещи, которые бы сразу улучшили жизнь граждан, но другого выбора у нас нет. Если мы не защитим себя, никто этого не сделает“, - продолжила глава правительства.
Она заявила, что государственный бюджет следующего года является шагом к лучшему. В экономике заметны положительные сдвиги, спрос на внешних рынках должен постепенно восстановиться, инвестиции также должны вернуться в следующем году к росту. „Несмотря на положительные признаки, государственная бюджетная политика должна быть ответственной – правительство инициировало изменение бюджетных правил с целью привести их в полное соответствие с законодательством Евросоюза. Если бы мне пришлось описать это одним предложением, то оно звучало бы как „шаг к обретением контроля над расходами, то есть прекращение растрат“. Мы жили не по средствам, и так продолжаться не может“, - сказала Каллас.
По ее словам, в этом году составить государственный бюджет было особенно сложно: „Номинальный дефицит в следующем году составит 2,8% ВВП. Мы хотим взять государственный долг под контроль. В исключительно сложной ситуации с безопасностью правительство исходило из пяти важных направлений: военная защита Эстонии, поддержка экономического роста посредством зеленых реформ, устойчивость государственных финансов, образование и поддержка Украины“.
Закончила Каллас, как она сама выразилась, плохой новостью: т. н. крышевые деньги будут упразднены. „Мы решили положить этому конец, так как с этим было связано много скандалов. Крышевые деньги и их распределение были непрозрачными“.
После выступления Каллас заседание продолжилось. Смотрите прямую трансляцию!
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