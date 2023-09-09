Легенда НХЛ об Овечкине: он рекламирует войну и поддерживает Путина, которому место в Гаагском трибунале

Легендарный вратарь ранее заявлял, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) обязана выплатить Украине несколько миллиардов долларов из-за сотрудничества с россиянами, среди которых и основатель движения „Putin Team“ Александр Овечкин.

В 2017 году Овечкин создал общественное движение „Putin Team“ по поддержке президента России, а также объявил, что идея принадлежит ему самому и не была навязана президентом или Кремлём.

А вот что Овечкин говорил сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину: „Пожалуйста, больше не нужно никакой войны. Неважно, кто воюет, — Россия, Украина, другие страны. Я думаю, что мы живем в одном мире, мы должны жить мирно на этой прекрасной планете“.

Хоккеист высказался и о Путине: «Он мой президент. Но, как я сказал, я не часть политики. Я спортсмен, и как я уже сказал, я надеюсь, что скоро все закончится. Сейчас тяжелая ситуация для обеих сторон и всего мира“.

Легендарный чешский хоккейный голкипер Доминик Гашек высказался об Александре Овечкиным и его Insagram, где на его аватарке по-прежнему стоит фото с приема у Владимира Путина.

„Меня это очень расстраивает. Это его выбор, его решение - поддержать человека, которому место в Гаагском трибунале, который будет осужден как военный преступник. Овечкин сделал такой выбор. Я с ним никогда не соглашусь. Очень жаль, что НХЛ позволяет ему продолжать играть. Дело не только в Алексе. Каждый россиянин, вышедший на лед в НХЛ, — это реклама войны

НХЛ должна сказать российским хоккеистам: если вы осуждаете войну, то вы можете играть. Если не осуждаете - хорошо, это ваше дело. Но играть у нас вы не можете, потому что иначе вы рекламируете российское государство, российскую войну. Но сейчас действия НХЛ способствуют эскалации войны“, — сказал легендарный хоккеист.

С тех пор нападающий «Вашингтона“ никак не обозначил свое отношение к событиям в Украине. Но фотографию с Путиным так и не убрал из своего профиля в Instagram, где у Овечкина 1,6 миллиона подписчиков.