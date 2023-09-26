Легенда НХЛ Доминик Гашек: люди, которые говорят, что спорт — вне политики, болеют за Россию

Корреспондент RusDelfi поговорил с легендарным игроком, который ранее заявлял, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) обязана выплатить Украине несколько миллиардов долларов из-за сотрудничества с россиянами, среди которых и основатель движения „Putin Team“ Александр Овечкин.

Он также поддержал российских спортсменов, которые решаются выступить против войны и не боятся критиковать действия своего президента.

Доминик, вы прибыли на турнир, в котором примут участие непрофессиональные хоккеисты. Не могли бы вы пояснить свою миссию в Таллинне?

В первую очередь, меня пригласили организаторы турнира из Украины. Мы знакомы, я был в Украине 3 месяца назад. Находясь там, вы лучше понимаете украинцев. Это прежде всего благотворительный турнир, чтобы собрать деньги на поддержку украинской армии.

Я рад, что могу поддержать этот турнир, быть его частью. Как вы возможно знаете, я поддерживаю украинский народ с самого начала войны. Так что мне приятно, что я могу быть этим полезен: приехать сюда и помочь собрать необходимые украинским вооруженным силам средства.

Меня волнует будущее Европы. Я забочусь о своих украинских друзьях. Русские творят ужасные вещи в Украине, это империалистическая война, основанная на преступлениях. Я пытаюсь помочь народу Украины, который нуждается в нашей помощи. Если мы не остановим русских сейчас, они пойдут дальше. У них большая страна, и они думают, что они лучше других. Если они заберут одну страну, они уже не остановятся.