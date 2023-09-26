Легенда НХЛ Доминик Гашек: люди, которые говорят, что спорт — вне политики, болеют за Россию

В эти выходные в Таллинне состоялся благотворительный хоккейный турнир в поддержку Украины, организованный руководителем харьковского хоккейного клуба „Витязь“ Романом Микутиным. Главным гостем мероприятия стал двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, один из лучших вратарей всех времен Доминик Гашек, который с первых дней полномасштабной войны активно поддерживает Украину.
Корреспондент RusDelfi поговорил с легендарным игроком, который ранее заявлял, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) обязана выплатить Украине несколько миллиардов долларов из-за сотрудничества с россиянами, среди которых и основатель движения „Putin Team“ Александр Овечкин.
Он также поддержал российских спортсменов, которые решаются выступить против войны и не боятся критиковать действия своего президента.
Доминик, вы прибыли на турнир, в котором примут участие непрофессиональные хоккеисты. Не могли бы вы пояснить свою миссию в Таллинне?
В первую очередь, меня пригласили организаторы турнира из Украины. Мы знакомы, я был в Украине 3 месяца назад. Находясь там, вы лучше понимаете украинцев. Это прежде всего благотворительный турнир, чтобы собрать деньги на поддержку украинской армии.
Я рад, что могу поддержать этот турнир, быть его частью. Как вы возможно знаете, я поддерживаю украинский народ с самого начала войны. Так что мне приятно, что я могу быть этим полезен: приехать сюда и помочь собрать необходимые украинским вооруженным силам средства.