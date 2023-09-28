В августе в сточных водах обнаружено больше наркотиков, чем в мае. Лидирует каннабис
Анализ проб сточных вод, недавно заказанный Министерством юстиции, дает информацию о потреблении наркотиков и психотропных веществ в Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну, Ахтмеской части Кохтла-Ярве, Вильянди, Маарду, Раквере, Силламяэ, Валге, Выру, Хаапсалу и Пайде.
Пробы сточных вод были взяты в большинстве городов в течение 24 часов 2-3 августа, в Валга и Вильянди - 9-10 августа.
„По сравнению с пробами, взятыми в мае, в городских сточных водах обнаружено больше остатков наркотических веществ. Наиболее распространенные вещества, то есть каннабис, амфетамин и кокаин, были обнаружены во всех городах, принявших участие в исследовании“, - сообщил советник аналитического департамента Минюста Андри Ахвен.
Безусловно, самым распространенным наркотиком в Эстонии по-прежнему остается каннабис, остатков которого было обнаружено значительно больше в сточных водах Ахтмеской части Кохтла-Ярве, Таллинна, Силламяэ, Маарду и Пайде по сравнению с пробами, взятыми в мае. В остальных городах – за исключением Тарту – показатели оказались выше майских. В случае конопли колебание показателей в пробах, взятых в разное время, значительно меньше, чем в случае других веществ.
По словам исследователя Института развития здоровья (TAI) Катри Абель-Олло, высокие показатели употребления каннабиса в августе вызывают тревогу. „Колебания результатов остатков наркотиков, скорее всего, указывают на более крупные события и вечеринки, которые происходили в этих районах во время отбора проб. Такая тенденция еще раз подтверждает, что вечеринки и другие мероприятия означают резкий рост употребления наркотиков даже в небольших регионах Эстонии“, - сказала она.
Амфетамин остается вторым по распространенности. Его следы были найдены в основном в Пайде и почти на том же уровне в Ахтмеской части Кохтла-Ярве. Аналогичные уровни остатков амфетамина были обнаружены в сточных водах Валга, Силламяэ, Пярну, Таллинна и Маарду. „Уровень остатков этого вещества в сточных водах нескольких городов колебался с течением времени - больше всего в Пайде, который к тому же является наименее населенным из городов, включенных в исследование. В Таллинне, Тарту, Нарве и Вильянди масштабы изменений несколько меньшие, чем в других городах“, - заявил представитель Министерства юстиции Андри Ахвен.
На третьем месте остается кокаин, остатков которого в Таллинне обнаружено больше, чем в других, за ним следуют Пярну, Маарду и Раквере. В то время как потребление кокаина в Таллинне было стабильно высоким, показатели в Пярну и Раквере были высокими в январе и относительно низкими в мае, но снова высокими в августе. В сточных водах Маарду, Вильянди, Хаапсалу, Выру и Пайде также оказалось гораздо больше остатков кокаина, чем в мае.
Глава Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Северной префектуры Райт Пикаро сказал, что, к сожалению, употребление наркотиков в определенных группах является нормой и не осуждается. Также нередко наркотики употребляются на различных мероприятиях и вечеринках. „Полиция активно борется с последствиями, и, к сожалению, мы видим темную сторону употребления наркотиков. Мы каждый день работаем над тем, чтобы потребителей было как можно меньше, наркотики были труднодоступны и понятие „нормальности“ употребления наркотиков не ширилось. В центре нашего внимания находятся преступники, которые ввозят в страну запрещенные вещества, и торговцы, которые предоставляют наркотики несовершеннолетним. Наша оперативная работа, как и анализы сточных вод, показывают, что наиболее распространенными веществами являются каннабис, амфетамин и кокаин“, — сказал Райт Пикаро.
Метадон чаще всего встречался в крупных городах Ида-Вирумаа, Таллинне и Маарду. Это города, где широко предлагается опиоидная заместительная терапия. В сточных водах Хаапсалу, Валга и Выру не было обнаружено остатков метадона.
В сточных водах городов было обнаружено меньше метамфетамина, чем в пробах, взятых ранее в этом году. Больше всего его остатков в сточных водах Пярну, за ним следуют Выру, Тарту и Таллинн. Это вещество не обнаружено в сточных водах Нарвы, Силламяэ и Вильянди.
МДМА был обнаружен в августе во всех городах, но совсем немного по сравнению с более распространенными веществами. Его остатки находились на близком друг к другу уровне в Пайде, Пярну, Хаапсалу, Вильянди и Таллинне. Изменение показателей было наименьшим в Таллинне.
Среди новых веществ, включенных в исследование, в сточных водах Таллинна, Тарту, Нарвы и Раквере в августе были обнаружены альфа-ПВП. Митрагинин помимо Таллинна был обнаружен также в Тарту и Выру. В сточных водах также были протестированы альфа-ПХП, бупренорфин, фентанил и протонитазен, но эти вещества не были обнаружены.
По словам исследователя TAI, особенно позитивно то, что в августе в сточных водах не был обнаружен протонитазен . „Это дает надежду, что этот чрезвычайно опасный и смертельный наркотик станет менее доступен на рынке запрещенных препаратов, - сказала Катри Абель-Олло.
В Таллинне показатели оказались гораздо стабильнее, чем в других городах, что, с одной стороны, подтверждает надежность методологии исследования показателей. С другой стороны, вариативность показателей в малых городах подчеркивает, что выводы о постоянном или среднем уровне употребления психоактивных веществ невозможно сделать на основе индивидуальных наблюдений.
Употребление наркотиков никогда не бывает безопасным. Информацию о влиянии наркотиков на ваше здоровье и советы по отказу от наркотиков можно найти на сайте narko.ee.
Ознакомиться с результатами исследования сточных вод по заказу Министерства юстиции можно по ссылке. Результаты исследования отображаются в виде количества доз потребляемых веществ на 1000 жителей за один день.
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