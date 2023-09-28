В августе в сточных водах обнаружено больше наркотиков, чем в мае. Лидирует каннабис

Пробы сточных вод были взяты в большинстве городов в течение 24 часов 2-3 августа, в Валга и Вильянди - 9-10 августа.

„По сравнению с пробами, взятыми в мае, в городских сточных водах обнаружено больше остатков наркотических веществ. Наиболее распространенные вещества, то есть каннабис, амфетамин и кокаин, были обнаружены во всех городах, принявших участие в исследовании“, - сообщил советник аналитического департамента Минюста Андри Ахвен.

Безусловно, самым распространенным наркотиком в Эстонии по-прежнему остается каннабис, остатков которого было обнаружено значительно больше в сточных водах Ахтмеской части Кохтла-Ярве, Таллинна, Силламяэ, Маарду и Пайде по сравнению с пробами, взятыми в мае. В остальных городах – за исключением Тарту – показатели оказались выше майских. В случае конопли колебание показателей в пробах, взятых в разное время, значительно меньше, чем в случае других веществ.

По словам исследователя Института развития здоровья (TAI) Катри Абель-Олло, высокие показатели употребления каннабиса в августе вызывают тревогу. „Колебания результатов остатков наркотиков, скорее всего, указывают на более крупные события и вечеринки, которые происходили в этих районах во время отбора проб. Такая тенденция еще раз подтверждает, что вечеринки и другие мероприятия означают резкий рост употребления наркотиков даже в небольших регионах Эстонии“, - сказала она.

Амфетамин остается вторым по распространенности. Его следы были найдены в основном в Пайде и почти на том же уровне в Ахтмеской части Кохтла-Ярве. Аналогичные уровни остатков амфетамина были обнаружены в сточных водах Валга, Силламяэ, Пярну, Таллинна и Маарду. „Уровень остатков этого вещества в сточных водах нескольких городов колебался с течением времени - больше всего в Пайде, который к тому же является наименее населенным из городов, включенных в исследование. В Таллинне, Тарту, Нарве и Вильянди масштабы изменений несколько меньшие, чем в других городах“, - заявил представитель Министерства юстиции Андри Ахвен.