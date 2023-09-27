ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что делать, если работник не является на работу?

На портале Tööelu отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

У работника всегда должна быть причина для отказа выполнять работу. Такими причинами могут быть, например, отпуск или больничный. Как правило, работник не может отсутствовать на работе без причины, и у работника всегда должен быть документ, подтверждающий эту причину. Например, если работник заболел, работодателю предоставляется больничный лист, а если работник заботится о больном члене семьи, то работодателю предоставляется лист по уходу.

Если работник отсутствует на работе без причины, работодатель на основании ч. 1 ст. 88 Закона о трудовом договоре (далее TLS) вправе расторгнуть трудовой договор в чрезвычайном порядке. П. 3 ч. 1 ст. 88 TLS предусматривает, что работодатель вправе расторгнуть трудовой договор в чрезвычайном порядке, прежде всего если, несмотря на предупреждение, работник игнорировал разумные распоряжения работодателя или нарушал трудовые обязанности. Следовательно, если работник не является на работу, то работодатель по закону прежде всего выносит работнику предупреждение, а только потом расторгает трудовой договор в чрезвычайном порядке. Исходя из этого, для работодателя будет разумно отправить работнику письмо (например, по электронной почте и/или заказное письмо или SMS) с просьбой сообщить, почему работник отсутствует и есть ли обстоятельства, оправдывающие отсутствие.

В письме разумно предупредить работника, какие вытекающие из закона последствия могут быть в случае нарушения трудовых обязанностей, и указать конкретный срок ответа. Если работник все же не является на работу в указанный срок и у него нет законного основания для неявки, и работодатель уже предупредил работника, то работодатель вправе рассмотреть вопрос о расторжении трудового договора в чрезвычайном порядке на основании п. 3 ч. 1 ст. 88 TLS (т. е. в ситуации, когда работник, несмотря на предупреждение, игнорировал разумные распоряжения работодателя или нарушал трудовые обязанности).