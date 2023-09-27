Прийт Тообал покидает Центристскую партию из-за „русской карты“(10)
Бывший генеральный секретарь Центристской партии Прийт Тообал сообщил в социальных сетях, что решил покинуть партию.
„Покидаю корабль, взявший курс в сторону рифа“, - написал политик, отметив, что состоял в партии почти 22 года, то есть с 2001-го.
Он заявил, что изменения последнего времени в партии ему не подходят:
„В течение многих лет Центристская партия пыталась объединить различные этнические группы, проживающие в Эстонии. Как член партии и как один из ее бывших лидеров я поддерживал эту политику.
В моем мировоззрении многое изменилось именно 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. До этого дня большая часть мира и нас надеялась, что никогда больше. Но мы ошиблись. Еще за день до начала полномасштабной войны ряд центристов не смогли проголосовать в Рийгикогу за заявление о признании России государством-агрессором. К тому времени было ясно, что Россия нападет на Украину. Об этом уверенно говорила и разведка США за несколько дней до нападения.
После 24 февраля 2022 года по всей Эстонии стали переносить красноармейские памятники. Я сам был одним из инициаторов того, чтобы убрать в моей родной волости памятники из публичного пространства, а захороненные там останки перенести на кладбище. Однако градоначальники Таллинна и Ида-Вирумаа боролись против сноса мемориалов. Сюда же можно добавить шумиху вокруг названий улиц.
В Эстонии живет множество людей, которые не знают эстонского языка. Тем самым они отрезаны от общего с нами информационного пространства. Большинство русскоязычной молодежи хочет выучить и знать эстонский язык. Они понимают, что, владея эстонским языком, они будут иметь равные или даже более хорошие возможности на рынке труда. Освоив эстонский, в будущем они бы знали три языка: русский, английский и эстонский, Эстонская молодежь, как правило, говорит на двух языках: эстонском и английском или немецком. Переход на эстоноязычное образование — единственно возможное и необходимое решение. Да, на практике это большая работа. Для этого нужно много дополнительных средств и учителей, но этот шаг – переход на эстоноязычное образование – правильный. Центристы в Таллинне и Нарве, а также в Европарламенте всеми возможными способами пытались этому помешать.
Делалось это с единственной целью — удержать русскоязычных людей, проживающих в Эстонии, вдали от эстоноязычного информационного пространства и сделать их заложниками созданных ими же (центристами) русскоязычных городских СМИ.
Да, все описанное выше началось не после конгресса Центристской партии 10 сентября, на котором Михаил Кылварт был избран председателем партии, а большинство место в правлении также получили его сторонники. Важное отличие состоит в том, что до сих пор, когда кто-то из Центристской партии выступал с прокремлевским заявлением, на сцену выходил председатель партии и опровергал сказанное. Юри Ратасу приходилось сглаживать заявления многих своих однопартийцев, сказанные ими в пользу нашего соседа за восточной границей. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась. Прокремлевские заявления остались, но теперь прикрытием для них служит поддержка лидера партии и большинства членов правления. Вместо того, чтобы защищать бесплатный общественный транспорт, инициатором которого была Центристская партией, Яна Тоом взяла на себя роль представителя прокремлевского движения «Я русский“. Я уже не говорю о том, что делают однопартийцы в Нарве. Мне это не подходит!“
„Центристская партия становится избирательным союзом столицы и Ида-Вирумаа, нацеленным преимущественно на русские голоса. Я не хочу состоять в этом союзе“, — резюмировал Тообал и призвал остальных центристов последовать его примеру.
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