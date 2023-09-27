Прийт Тообал покидает Центристскую партию из-за „русской карты“

„Покидаю корабль, взявший курс в сторону рифа“, - написал политик, отметив, что состоял в партии почти 22 года, то есть с 2001-го.

Он заявил, что изменения последнего времени в партии ему не подходят:

„В течение многих лет Центристская партия пыталась объединить различные этнические группы, проживающие в Эстонии. Как член партии и как один из ее бывших лидеров я поддерживал эту политику.

В моем мировоззрении многое изменилось именно 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. До этого дня большая часть мира и нас надеялась, что никогда больше. Но мы ошиблись. Еще за день до начала полномасштабной войны ряд центристов не смогли проголосовать в Рийгикогу за заявление о признании России государством-агрессором. К тому времени было ясно, что Россия нападет на Украину. Об этом уверенно говорила и разведка США за несколько дней до нападения.

После 24 февраля 2022 года по всей Эстонии стали переносить красноармейские памятники. Я сам был одним из инициаторов того, чтобы убрать в моей родной волости памятники из публичного пространства, а захороненные там останки перенести на кладбище. Однако градоначальники Таллинна и Ида-Вирумаа боролись против сноса мемориалов. Сюда же можно добавить шумиху вокруг названий улиц.