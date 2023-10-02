Арбористы: в Таллинне полно опасных деревьев, скоро случится очередное несчастье

Летом 2015 года на женщину, сидевшую на скамейке в парке Кадриорг, упала огромная ветка дерева. Она осталась нетрудоспособной, и ей пришлось заново учиться ходить. Осенью 2018 года в новом районе Кадриорга сломалась старая серебристая ива, которая упала на три автомобиля и жилой дом. В июле этого года женщина оказалась в „ловушке“ под сломавшейся веткой на автобусной остановке в Пельгуранна в Пыхья-Таллинне.