СХЕМА | В начале Ласнамяэ пройдут работы по реконструкции технотрасс: движение реорганизуют

«В связи с реконструкцией движение транспорта в микрорайоне Сикупилли будет временно изменено. Мы просим жителей и гостей района соблюдать временные дорожные знаки и приносим извинения за доставленные неудобства“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В пятницу, 6 октября с 17 часов на улице Палласти начнется реконструкция водо- и газопровода, ливневой канализации и теплотрассы. В связи с ремонтными работами участок улицы Палласти от Тартуского шоссе до улицы Катузепапи будет закрыт с 6 по 29 октября.

Проезд на автомобиле к торговому центру Сикупилли будет ограничен, но для пешеходов дорога останется доступной. Движение будет направлено в объезд через улицы Лубья, Ласнамяэ, Кивимурру и Петербургское шоссе.

Районная управа приносит извинения за возможные неудобства. Работы планируется закончить к 20 часам пятницы, 29 октября. Реконструкция техносетей будет выполнена компанией AS KE Infra по заказу AS Utilitas Tallinn. По всем вопросам, связанным с работами, можно обращаться по электронной почте valmar@keinfra.ee.

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