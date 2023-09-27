27.09.2023, 11:15
ФОТО | Зима в сентябре: на полках магазинов появились адвент-календари
ФОТО: | Delfi Meedia
Первые адвент-календари были замечены RusDelfi в торговой сети Prisma.
Уже несколько лет подряд ажиотаж на адвент-календари удивляет даже самих продавцов — пустыми полки становятся уже в начале ноября. Видимо поэтому торговые сети решили дать старт продаж таких календарей уже в сентябре.
В Prisma самый бюджетный сладкий адвент-календарь можно найти за 2,79 евро, самые дорогие стоят в районе 22-30 евро.
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