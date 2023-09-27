В системе поддержки нуждающихся в помощи детей и семей грядут изменения

С 1 января 2024 года увеличится размер алиментной помощи, которую государство выплачивает ребенку, если родитель, обязанный платить алименты, не платит их или не делает этого в необходимом объеме. Данная сумма вырастет со 100 до 200 евро в месяц.

Если кто-то из членов семьи умирает, государство поддерживает его иждивенцев, выплачивая им пенсию по потере кормильца. Начиная с 2026 года пособие для детей, потерявших родителя, не будет зависеть от пенсионного стажа родителя.

„Благодаря этому изменению всем детям, потерявшим родителя, будет выплачиваться одинаковая сумма, чтобы благополучие детей не зависело только от прежнего дохода родителя", - пояснила министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Также государство начнет предлагать из бюджета услуги по поддержке приемных семей, чтобы найти и поддержать семьи, готовые воспитывать детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме этого, в следующем году увеличится доступность реабилитационных услуг для детей с особыми потребностями.

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