ФОТО | Легковушка по неизвестной причине врезалась в грузовик

Во вторник, 26 сентября, около 11 часов произошла авария на 8 км шоссе Мудисте-Сууре-Яани-Вяндра недалеко от Сууре-Яани в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, где столкнулись грузовик и легковушка. К счастью, люди не пострадали. По предварительным данным, грузовик Volvo двигался по главной дороге, когда в него по неизвестной пока причине врезался легковой автомобиль Mazda, выехавший с второстепенной дороги. Оба водителя были трезвы, пристегнуты и имеют права соответствующих категорий.

Скорая осмотрела их на месте и констатировала, что в стационарном лечении они не нуждаются. Далее случает займется страховая фирма. Грузовик получил незначительные повреждения и смог поехать дальше. Для транспортировки легковушки вызвали буксир.

В 12:29 произошла авария на перекрестке Колу-Таммику теэ и Нурга теэ в волости Козе в Харьюмаа, где 47-летняя женщина на легковом автомобиле BMW 218D врезалась в ехавший по главной дороге легковой автомобиль Mercedes-Benz A 180D под управлением 55-летнего мужчины. Водитель Mercedes был доставлен в больницу.

В 14:32 поступило сообщение об аварии возле автобусной остановки Raku на Вильянди мнт в Таллинне, где 45-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал с электросамоката. Пострадавшего доставили в больницу.

В 17:18 произошла авария на круговом перекрестке Акадеэмия теэ-Эхитаяте теэ-Сыпрузе пст в Таллинне, где 66-летний мужчина на легковом автомобиле Mazda MX-5 при выезде с перекрестка наехал на 34-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на электросамокате. Самокатчика доставили в больницу.

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